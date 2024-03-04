حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء بلغت 22 ألفا و330

وبذلك يكون عدد الشهداء من الأطفال والنساء بلغ أكثر من نصف حصيلة الشهداء التي بلغت 30 ألفا و534 شهيدا.

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