حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء بلغت 22 ألفا و330

حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء بلغت 22 ألفا و330
التاريخ
3/4/2024 6:39:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية بغزة أن عدد الشهداء من الأطفال ارتفع إلى 13 ألفا و430، والنساء إلى 8 آلاف و900 منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبذلك يكون عدد الشهداء من الأطفال والنساء بلغ أكثر من نصف حصيلة الشهداء التي بلغت 30 ألفا و534 شهيدا.
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