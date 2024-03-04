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حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء بلغت 22 ألفا و330

3/4/2024 6:39:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية بغزة أن عدد الشهداء من الأطفال ارتفع إلى 13 ألفا و430، والنساء إلى 8 آلاف و900 منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وبذلك يكون عدد الشهداء من الأطفال والنساء بلغ أكثر من نصف حصيلة الشهداء التي بلغت 30 ألفا و534 شهيدا.


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