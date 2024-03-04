الاحتلال يغلق طرقا فرعية شمال غرب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طرقا فرعية، شمال غرب نابلس.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الزراعي الواصل بين بلدتي برقة ورامين بالسواتر الترابية، وطريقا آخر بالقرب من منطقة المسعودية التاريخية التابعة لأراضي بلدة برقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال أعادت إغلاق مدخل بلدة بزاريا قبل نحو أسبوع، وبهذا يكون الاحتلال فرض حصارا على المحافظة بإغلاق عدد من الطرق المؤدية إليها، في ظل تشديد الإجراءات على الحواجز العسكرية المنتشرة في محيطها وعند مداخلها.