الاحتلال يغلق طرقا فرعية شمال غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طرقا فرعية، شمال غرب نابلس.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الزراعي الواصل بين بلدتي برقة ورامين بالسواتر الترابية، وطريقا آخر بالقرب من منطقة المسعودية التاريخية التابعة لأراضي بلدة برقة.
وأضاف أن قوات الاحتلال أعادت إغلاق مدخل بلدة بزاريا قبل نحو أسبوع، وبهذا يكون الاحتلال فرض حصارا على المحافظة بإغلاق عدد من الطرق المؤدية إليها، في ظل تشديد الإجراءات على الحواجز العسكرية المنتشرة في محيطها وعند مداخلها.
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