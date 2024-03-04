الكابينت يرفض شَرْطي نتنياهو للمفاوضات مع حماس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الإثنين، إن المجلس الوزاري الحربي رفض شرطين وضعهما رئيس الوزراءبنيامين نتنياهو، وباتا يعرقلان محادثات التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.



وأوضحت أن“كابينيت إدارة شؤون الحرب رفض الموافقة على الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء نتنياهو للتقدم في مفاوضات التبادل، وهو الحصول (أولا) على قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء (في غزة)”.



بل و”انتقد الكابينيت نتنياهو بداعي أنه لم يكن ينبغي أصلا طرح هذا الشرط في بداية المحادثات؛ لأنه يمكن التباحث بشأنه عند نهايتها مثلما حدث في الصفقة السابقة”، بحسب الهيئة.







وأضافت هيئة البث أن“الكابينيت وجّه أيضا انتقادا إلى شرط نتنياهو تحديد أعداد المفرج عنهم”، أي

عدد الأسرى الفلسطينيين

الذين تطالب“حماس” بإطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي.



ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه:“لم يكن هناك داعٍ لهذه الخطوة التي تصعّب المفاوضات”.



وحتى الساعة 08:00“ت.غ” لم تصدر إفادة من مكتب نتنياهو في هذا الشأن.



ومن المقرر أن تجرى في القاهرة، الإثنين مفاوضات لليوم الثاني على التوالي بشأن هدنة مأمولة في غزة قبل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 11 مارس/ آذار الجاري فلكيا، وذلك بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس، وفقا لقناة“القاهرة الإخبارية” دون التطرق إلى أسباب عدم مشاركة إسرائيل.



وبحسب إعلام عبري ودولي، يسعى الوسطاء إلى تقليل مساحات الخلاف بين إسرائيل وحماس بشأن تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي من غزة وهوية الأسرى المزمع تبادلهم.