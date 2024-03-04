اسرائيل تناقش اليوم اعادة جزء من العمال الفلسطينيين الى اعمالهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- افاد
موقع واللا العبري أنه منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، دخل حوالي 8000 عامل فلسطيني إلى إسرائيل ويعمل حوالي 14000 آخرين في المستوطنات معظمهم في المناطق الصناعية والقطاعات الأساسية ومصانع الأدوية ودور رعاية المسنين.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن "الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية خطير. هناك 120 ألف عامل فلسطيني ينتظرون "الضوء الأخضر" للعودة إلى العمل في إسرائيل - ولهذا السبب يلتزمون الصمت لا يوجد مظاهرات ولا احتجاجات غير عادية." حسب ما يزعمون.
في غضون ذلك، قال مسؤولون أمنيون في اسرائيل إنه على الرغم من الانتقادات الموجهة لإدخال العمال الفلسطينيين للعمل، فإن معظم طلبات الحصول على تصاريح عمل للفلسطينيين تأتي من المستوطنات .
ووفقا لوسائل اعلام اسرائيلية فانه من المنتظر أن يناقش المستوى السياسي اليوم (الاثنين) توصيات رفع عدد العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل والمستوطنات.
وقبيل شهر رمضان، أوصت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية المستوى السياسي برفع عدد العمال نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه نحو 180 الف عامل منذ أكثر من خمسة أشهر دون أن يساعدهم احد.
و لا يزال 180 الف عامل فلسطيني ينتظرون الضوء الأخضر للعودة إلى العمل في اسرائيل . هؤلاء يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية منذ أكثر من خمسة أشهر، يجلسون في بيوتهم لا حول لهم ولا قوة . لم يساعدهم أحد، الحكومة الفلسطينية والنقابات لم تلتفت إليهم.
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