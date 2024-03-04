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اسرائيل تناقش اليوم اعادة جزء من العمال الفلسطينيين الى اعمالهم

3/4/2024 6:38:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- افاد
موقع واللا العبري أنه منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، دخل حوالي 8000 عامل فلسطيني إلى إسرائيل ويعمل حوالي 14000 آخرين في المستوطنات معظمهم في المناطق الصناعية والقطاعات الأساسية ومصانع الأدوية ودور رعاية المسنين.


وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن "الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية خطير. هناك 120 ألف عامل فلسطيني ينتظرون "الضوء الأخضر" للعودة إلى العمل في إسرائيل - ولهذا السبب يلتزمون الصمت لا يوجد مظاهرات ولا احتجاجات غير عادية." حسب ما يزعمون.


في غضون ذلك، قال مسؤولون أمنيون في اسرائيل إنه على الرغم من الانتقادات الموجهة لإدخال العمال الفلسطينيين للعمل، فإن معظم طلبات الحصول على تصاريح عمل للفلسطينيين تأتي من المستوطنات .

ووفقا لوسائل اعلام اسرائيلية فانه من المنتظر أن يناقش المستوى السياسي اليوم (الاثنين) توصيات رفع عدد العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل والمستوطنات.


وقبيل شهر رمضان، أوصت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية المستوى السياسي برفع عدد العمال نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه نحو 180 الف عامل منذ أكثر من خمسة أشهر دون أن يساعدهم احد.

و لا يزال 180 الف عامل فلسطيني ينتظرون الضوء الأخضر للعودة إلى العمل في اسرائيل . هؤلاء يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية منذ أكثر من خمسة أشهر، يجلسون في بيوتهم لا حول لهم ولا قوة . لم يساعدهم أحد، الحكومة الفلسطينية والنقابات لم تلتفت إليهم.

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