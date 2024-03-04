الرئيس يستقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو.

واستعرض الرئيسان، حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.

وعقد سيادته، والرئيس الضيف جلسة مباحثات ثنائية، تناولت آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.

وأطلع الرئيس، رئيس غينيا بيساو، على تطورات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة، مشددا على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.

وجدد سيادته رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية، بما فيها القدس، مشددا على أنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.

وأكد الرئيس أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جميع شعوب المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار.

وقدم سيادته الشكر للرئيس إمبالو على مواقف غينيا بيساو في المحافل الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا حرصه على العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية، القائمة على الأخوة والتعاون.

كما ثمن الرئيس، مواقف الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية الصديقة التي وقفت وتقف دوما إلى جانب الحق والعدل والحرية وتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لإنهاء الاحتلال وتجسيد آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته إلى الحرية والاستقلال، بما يؤدي إلى السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقلد سيادته الرئيس إمبالو، بالقلادة الكبرى لدولة فلسطين.

وكان الرئيس إمبالو قد وضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات، قبيل لقائه الرئيس محمود عباس.