تجدد القصف الإسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان

تجدد القصف الإسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان
التاريخ
3/4/2024 6:38:34 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجدد القصف الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على عدة بلدات جنوب لبنان.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على بلدة عيتا الشعب، وأخرى على بلدة شيحين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفوسفورية والأسلحة الرشاشة بلدات حولا، ومركبا، ورب ثلاثين، والوزاني وسط تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.
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