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تجدد القصف الإسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان

3/4/2024 6:38:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- تجدد القصف الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على عدة بلدات جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على بلدة عيتا الشعب، وأخرى على بلدة شيحين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفوسفورية والأسلحة الرشاشة بلدات حولا، ومركبا، ورب ثلاثين، والوزاني وسط تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

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