تشييع جثمان الشهيد مصطفى أبو شلبك في مخيم قلنديا شمال القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- شيع مئات المواطنين، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الطفل مصطفى أبو شلبك (16 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزله في المخيم، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد المخيم، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في المقبرة.

وجاب المشيعون شوارع المخيم، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

واستُشهد الطفل أبو شلبك، صباح اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله.