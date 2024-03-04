تشييع جثمان الشهيد مصطفى أبو شلبك في مخيم قلنديا شمال القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- شيع مئات المواطنين، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الطفل مصطفى أبو شلبك (16 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزله في المخيم، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد المخيم، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في المقبرة.
وجاب المشيعون شوارع المخيم، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.
واستُشهد الطفل أبو شلبك، صباح اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الأمعري في رام الله.
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