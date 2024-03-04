البتكوين تتجاوز حاجز الـ 65 ألف دولار

صعد سعر عملة بتكوين لليوم الثاني على التوالي مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق، مدفوعاً بتوقعات الطلب القوي من صناديق العملة المتداولة في البورصة في بداية الأسبوع.

وتجاوزت البتكوين حاجز الـ 65 ألف دولار مع ارتفاع العملة المشفرة بأكثر من 3.8% خلال تعاملات الاثنين.

هذا وتقترب العملة المشفرة من مستوياتها التاريخية عند نحو 68 ألف دولار والتي تم تسجيلها في نوفمبر 2021، وذلك ضمن سلسلة من الارتفاعات التي شغلت الأسواق خلال الفترة الماضية.

وكانت عملة البتكوين قد ارتفعت بنسبة 45% في فبراير الماضي مسجلة أعلى مكاسب شهرية لها في أكثر من 3 سنوات بدعم من التدفقات النقدية القوية إلى الصناديق الفورية المتداولة في البورصة والتي تم إطلاقها في الولايات المتحدة هذا العام.

يكمن الطلب النهم على أكبر عملة مشفرة، على ما يبدو، من صناديق بتكوين المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة، والتي بدأت التداول في 11 يناير. وقفز سعر بتكوين بنحو 186% في الأشهر الـ12 الماضية.

بلغ صافي تدفقات المستثمرين للعملة المشفرة 7.35 مليارات دولار منذ ظهور صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين، والتي تقدمها مجموعة من المؤسسات بما في ذلك «بلاك روك» (BlackRock)، و«فيديلتي إنفستمنت» (Fidelity Investments).

ويراهن المتداولون على أن السعر سيتجاوز قريباً الرقم القياسي البالغ 69 ألف دولار تقريباً، والذي تم الوصول إليه خلال جائحة كوفيد، نظراً للطلب القوي من صناديق الاستثمار المتداولة والقلق من التنصيف، والذي من المتوقع حدوثه في وقت لاحق من هذا العام. بعد عملية التنصيف، عندما يتم تخفيض مكافأة التعدين إلى النصف، يمكن أن ينخفض نمو المعروض من العملة، مما يزيد من ضغط الطلب.

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