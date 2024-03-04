«إنفستوبيا 2024» تضع خارطة طريق للاستثمار في الاقتصاد الجديد

اختتمت النسخة الثالثة لـ ((إنفستوبيا 2024)) فعالياتها، والتي عقدت على مدار يومين في أبوظبي، حيث وضعت خارطة طريق جديدة أمام مجتمعات الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، والتي ارتكزت على مجموعة من المحاور، من أبرزها تحفيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وتعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم، وأعلنت ((إنفستوبيا)) أثناء اختتام فعالياتها وجلساتها النقاشية عن موعد إطلاق نسختها الجديدة في فبراير 2025.

كما أوصى المتحدثون في الجلسات باستغلال تدفقات رؤوس الأموال في الصناعات الناشئة بالأسواق الواعدة، وتوجيه الاستثمارات العالمية في رأس المال البشري وقطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والإبداعي والصحة والذكاء الاصطناعي، وتسريع العمل على التنوع الاقتصادي وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لمرونة وتنافسية اقتصادات العالم.

وعقدت النسخة الثالثة لـ ((إنفستوبيا)) أكثر من 40 جلسة حوارية واجتماعات طاولة مستديرة، جمعت نخبة من القادة والوزراء وصناع القرار وكبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتحدث فيها أكثر من 80 متحدثاً ومتحدثة، وحضرها أكثر من 2700 مشارك من مختلف أنحاء العالم.