جوشوا يتطلع لتحقيق انتصار حاسم على نجانو بالرياض يوم الجمعة

أكد البريطاني أنتوني جوشوا ملاكم الوزن الثقيل أنه يريد تحقيق فوز حاسم بالضربة القاضية على بطل الفنون القتالية المختلطة السابق فرنسيس نجانو في نزالهما للملاكمة في السعودية يوم الجمعة المقبل.

وفاز جوشوا، الذي فقد أحزمة الوزن الثقيل للرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك عام 2021، بمعاركه الثلاث الأخيرة ويتطلع الملاكم البريطاني (34 عاما) إلى إعادة ترسيخ نفسه كمنافس بارز في الوزن الثقيل.

وقال جوشوا لشبكة سكاي سبورتس في مقابلة نشرت اليوم الاثنين "أعتقد أنني قادر على هزيمته بالضربة القاضية، "بالتأكيد. أود الفوز عليه بالضربة القاضية وتحقيق انتصار حاسم. أشعر بأنني قوي جسديا وبحالة جيدة. قوي بما يكفي لإنجاز المهمة، وذهنيا أنا في وضع يمكنني من القتال. أتطلع إلى هذا التحدي".

وأضاف "ذهنيا، لا أشعر بالقلق كثيرا بشأن منافسي وأنظر إلى ما يمكن أن يجلبه لي منافسي وأفكر،‭' ‬كيف يمكنني التغلب على هذه التحديات التي يمثلها؟‭'‬ أعمل بجدية للارتقاء بأدائي وأتطلع إلى إظهار كل ما عملت عليه خلال التدريبات".

وتخلى نجانو (37 عاما) عن حزامه في وزن الثقيل بعد فسخ عقده مع الشركة المروجة لنزالات الفنون القتالية المختلطة ليصبح لاعبا حرا منذ يناير العام الماضي.

وخاض نزاله الأول في الملاكمة أمام تايسون فيوري في أكتوبر وخسر بقرار منقسم بين الحكام في معركة ليست على لقب.





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