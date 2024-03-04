بعثة الزمالك تغادر إلى الرياض لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

غادرت القاهرة صباح اليوم الإثنين بعثة فريق الزمالك متوجهة على طائرة خاصة إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي المقرر لها يوم 8 مارس الجاري على استاد الأول بارك في الرياض.

وتضم البعثة 60 لاعبا وإداريا وأنهت إجراءات سفرها على طائرة خاصة من صالة رقم 4 والمخصصة لكبار رجال الأعمال والطائرات الخاصة بمطار القاهرة.

وسيواصل الزمالك استعداداته والتي بدأها قبل أيام لخوض مباراة سوار الغيني والتي كان من المقرر لها مساء أمس الأحد وذلك بعد إلغاء اللقاء طبقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بعد تعذر وصول بعثة الفريق الغيني للقاهرة.

ويتصدر الزمالك مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من أربعة انتصارات وتعادل وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

يذكر أن الزمالك تأهل لنهائي بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3 بينما تأهل الأهلي لنهائي الكأس بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة خلال أكتوبر الماضي في نصف نهائي البطولة.





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