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روسيا تستدعي سفير ألمانيا على خلفية تسريب تسجيل للجيش الألماني

3/4/2024 5:50:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استدعت موسكو السفير الألماني المعتمد لديها اليوم الاثنين، بعد نشر تسجيل صوتي لمحادثات عسكرية سرية بين ضباط في الجيش الألماني حول تسليم أسلحة إلى أوكرانيا على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن السفير ألكسندر غراف لامبسدورف وصل إلى الوزارة صباح الاثنين، من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافيين.


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