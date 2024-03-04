جهاز الرقابة المالية بدبي يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي «المدقق الحكومي»

تعزيزاً لمنظومة الرقابة المالية على مستوى دبي وفي إطار تنمية وتطوير مهارات وقدرات المدققين، احتفى جهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج أول دفعة من منتسبي "برنامج المدقق الحكومي" الذي أطلقه الجهاز بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. بتخريج 20 منتسباً إلى البرنامج من 14 جهة حكومية في دبي، حيث حصل الخريجون على شهادة دبلوم مهني "المدقّق الحكومي" المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.

ويأتي البرنامج تماشيًا مع أهداف الجهاز في الرقابة على المال العام وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة، وبناء نخبة من المدققين القادرين على توظيف مهاراتهم للارتقاء بمنظومة الرقابة المالية.

ويهدف برنامج "المدقق الحكومي" إلى تأهيل المدققين وإكسابهم المهارات اللازمة في أنظمة الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية، إذ يتيح هذا البرنامج، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الفرصة للمتدربين العمل جنباً إلى جنب مع الخبراء والمختصين المهنيين الذين شاركوا خبراتهم وتجاربهم العملية في مجالات عملهم مع المتدربين.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي: "يُسعدنا تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج "المدقق الحكومي" الذي يُعد خطوة نوعية في مساعينا نحو تسخير كافة الإمكانات لتعزيز منظومة الرقابة المالية على مستوى إمارة دبي وتأهيل المدققين وصقل قدراتهم بأفضل الممارسات والمهارات في مجالات الرقابة والتدقيق."، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج المميّز، ومؤكداً ثقته في قدرة الخريجين على الارتقاء بمنظومة التدقيق المالي لتعزيز العمل الحكومي في كافة الجهات الحكومية في إمارة دبي.

من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "يأتي برنامج "المدقق الحكومي" كمبادرة بارزة وهادفة ضمن إطار جهود كل من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية من أجل تحسين وتطوير الأداء الحكومي في كافة المجالات ومن ضمنها مجال التدقيق المالي الذي يعد دعامة أساسية لتطوير العمل الحكومي."

وأكد الدكتور المري على حرص الكلية على المساهمة في تنفيذ برنامج المدقق الحكومي، والتعاون مع جهاز الرقابة المالية في تحقيق أهدافه والمتمثلة في حماية المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المدققين وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ أعمال الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.

يذكر أن برنامج المدقق الحكومي تم تنفيذه على ثلاث مراحل، وهي التدريب الأكاديمي الأساسي، والتدريب العملي، والتأهيل للشهادات المهنية (اختيارية)، كما تضمنت مراحل التدريب تطبيقًا عمليًا لما تم دراسته في المرحلة الأكاديمية الأولى بمساعدة فريق عمل متخصص في مجال الرقابة والتدقيق.

جدير بالذكر أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي مؤسسة بحثية وتعليمية أكاديمية تركز على الإدارة الحكومية والسياسات العامة في العالم العربي. وتهدف الكلية إلى دعم النهوض بالتميز الحكومي في دولة الإمارات – والمنطقة العربية بشكل عام – من خلال تطوير منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والبحوث والدراسات، وتوثيق تجربة دولة الإمارات المتميزة، وتسهيل تبادل المعرفة بين الجهات الحكومية. المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الدول العربية.





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