«فيرست سيكيوريتي» تضع حجر الأساس لأول مركز تدريب أمني خاص في المنطقة

قامت شركة فيرست سيكيوريتي جروب بوضع حجر الأساس إيذانًا ببدء بناء مقرها الرئيس المتطور ومركز التدريب الأمني المستقبلي في مدينة دبي الأكاديمية والذي سينشئ أول مركز تدريب أمني خاص أكثر تقدمًا في المنطقة لتدريب وتطوير الكفاءات المهنية في مجال الأمن الخاص.

ومن المقرر أن يكتمل المشروع خلال 15 شهراً، وستبلغ مساحة البناء 7464 متراً مربعاً ( 80342 قدمًا مربعًا ) والذي يشمل فصول دراسية مجهزة بأحدث الاجهزة التعليمية المتطورة والذكاء الاصطناعي، نادي صحي، حمام سباحة، 150 موقفا للسيارات، إضافة لـ 10 محطات لشحن السيارات الكهربائية. سيتمكن مركز التدريب الأمني الخاص من تدريب 500 طالب في وقت واحد وإعدادهم للامتحان والحصول في نهاية المطاف على شهادات مصدّقة من قبل السلطات التنظيمية.

وفيرست سيكيورتي جروب، شركة إماراتية 100% ويتولى إدارتها مجلس إدارة حيوي يقدم المعرفة والخبرة والأبحاث العالمية الواسعة في طليعة العلوم. ويتجلى التزام الشركة بالتميز والابتكار من خلال تدشينها مشروعها الجديد لبناء مركز التدريب الأمني الخاص المتقدم، والذي يركز على تعزيز المهارات المهنية باستخدام التقنيات المتطورة.

وقال اللواء (م) شرف الدين السيد حسين شرف - رئيس مجلس إدارة فيرست سيكيوريتي جروب: «الأمن كمهنة أصبح أكثر تعقيدًا وتحديًا بسبب رقمنة جميع الأنشطة التجارية بما في ذلك الأمن الخاص حيث تحدد التكنولوجيا مستوى الأمن والحماية باحترافية، ولهذا السبب سيتعين على المتخصصين في مجال الأمن الخضوع لتدريب منتظم وصارم من وقت لآخر»

مع تزايد عدد الأشخاص ذوي أعلى عائد صافٍ الذين يعتبرون دولة الإمارات وطنهم، أصبح قطاع الأمن الشخصي الخاص بمثابة عمل تجاري كبير، وقد أبلغ بعض مقدمي الخدمات عن ارتفاع الطلب على خدماتهم. وفي العام الماضي، اكثر من 5200 شخص من اثرياء العالم والمشاهير قدموا إلى دولة الإمارات. ووفقًا لتقرير هينلي عن هجرة الثروات الخاصة، حققت البلاد أعلى صافي تدفق لأصحاب الملايين في العالم في عام 2022.

وهؤلاء الأشخاص يقدرون خصوصيتهم وسلامتهم مما سيتعين على مقدمي خدمات الأمن رفع مستوي مهاراتهم المهنية حتى يتمكنوا من إدارة سلامة وأمن هؤلاء الأشخاص ذوي الثروات العالية جداً والمشاهير.

وقال اللواء (م) عبد العزيز البناي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لفيرست سيكيوريتي جروب «مع تغير تصور التهديدات بسبب استخدام التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والروبوتات وغيرها، يحتاج قطاع الخدمات الأمنية أيضًا إلى رفع مستوى مهارات المتخصصين في مجال الأمن بأحدث التقنيات. وسيساعد مركز التدريب الأمني الأول من نوعه المتخصصين في مجال الأمن على تحسين مهاراتهم وإعادة بناء مهاراتهم بأنفسهم».



مع تزايد الطلب على الاستخبارات الأمنية المتقدمة، سنقوم بنشر أفضل مجموعة تدريبية من خلال سد الفجوة بين النظرية والتطبيق. وبمجرد تشغيله بكامل طاقته، فإنه سيجذب أفراد أمن من الإمارات الأخرى بالإضافة إلى دول أخرى. ومع مرور الوقت، سيصبح هذا المركز في النهاية مركز التدريب الأمني المفضل. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المركز بحلول الربع الثالث من عام 2025.«

إضافة إلى ذلك فهي تعتمد على أكثر من 600 موظف وعضو فريق يتناوبون بتقديم أفضل حلول تصميمية وهندسية مبتكرة مصممة خصيصًا ضمن بيئة متعددة التخصصات، ومتخصصين ومدعومين بخبرتهم العميقة في مجموعة متنوعة من المشاريع الضخمة والمباني النموذجية.

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