مجلس إدارة «سالك» يوصي بتوزيع 550 مليون درهم عن النصف الثاني

أوصى مجلس إدارة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 550.03 مليون درهم بواقع 7.3338 فلوس عن كل سهم، تمثل 100% من صافي الأرباح القابل للتوزيع عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وبناء عليه، ستصل قيمة إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع للعام 2023 مبلغ 1.098 مليار درهم بواقع 14.6395 فلساً عن كل سهم علماً بأنه قد تم توزيع 7.3057 فلوس عن كل سهم للنصف الأول من عام 2023 بما يعادل 548 مليون درهم بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 10 أغسطس 2023.

واعتمد مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث واصلت «سالك» تحقيق أداء متميز في الإيرادات خلال عام 2023، حيث بلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 461.4 مليون رحلة، وسجلت إيرادات إجمالية قياسية بلغت 2.109 مليون درهم، كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، التي تمثل 87.5٪ من إجمالي الإيرادات، بنسبة 11.7٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.845 مليون درهم، وهو أقوى أداء سنوي منذ بدء عمليات التشغيل لـ«سالك» في عام 2007. وتأتي هذه النتائج بفضل استمرار النمو القوي في قطاع السياحة وزيادة نسبة المقيمين، حيث تظل دبي وجهة جذابة للزوار والمقيمين الجدد.

رسوم

وشهدت الرحلات المولدة للإيرادات نمواً قوياً في الربع الرابع من عام 2023، بارتفاع 11.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 123.2 مليون رحلة، حيث وصلت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية إلى 493 مليون درهم في الربع الرابع، بارتفاع 11.1٪ على أساس سنوي لتمثل بذلك 87.5٪ من إجمالي الإيرادات.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»: «تُضيف «سالك» عاماً آخر من الإنجازات والنجاح إلى سجلها، محققةً أداءً قياسياً في الإيرادات نتيجة النمو المستمر في الرحلات المولدة للإيرادات، وتعتبر النتائج المحققة في عام 2023 دليلاً على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، فضلاً عن البيئة الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات. كما يشكل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تدفق السياحة القوي ثمرة مبادرات حكومة دبي لتوسيع الاقتصاد والتنمية السكانية والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للسياح.

وأضاف: تواصل «سالك» إثبات مكانتها باعتبارها المشغل الرائد عالمياً لبوابات التعرفة المرورية، ونعتزم في إطار استراتيجيتنا المحدثة العمل على تنويع مصادر الإيرادات بالتوازي مع التوسع في نشاطنا الأساسي المتمثل في تحصيل التعرفة المرورية، ونتطلع إلى تحديث السوق بجميع مستجدات رحلتنا هذه. وبدعم من الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة في عام 2023، ويسر مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيع أرباح بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2023».

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «تمضي «سالك» قدماً نحو تحقيق أهدافها طويلة الأمد، واضعين نصب أعيننا أن نحتل مكانة عالمية رائدة في توفير حلول التنقل. وفي حين نواصل الازدهار في نشاط تحصيل التعرفة المرورية لكننا نعمل في الوقت ذاته على تعزيز نشاط أعمالنا الأساسي وتوسيع تواجدنا داخل دبي عبر تحقيق نمو مستدام معتمدين على استراتيجيتنا المحدثة والمصممة خصيصاً لتنويع مصادر إيراداتنا. ومن أبرز الأحداث التي تفتخر بها الشركة والتي حققتها خلال الربع الرابع من عام 2023، هو الإعلان عن شراكتنا مع إعمار لتوفير حلول تكنولوجية لمواقف السيارات بدون حواجز في دبي مول، ونتطلع إلى إبرام شراكات مماثلة في العام القادم».

رحلات

وسجلت «سالك» نمواً في الرحلات المولدة للإيرادات بلغ حوالي 11.7% عن العام الماضي، ليصل إلى نحو 461.4 مليون رحلة في 2023

وشهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أُجريت عبر بوابات «سالك» الثماني في العام 2023 نمواً بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.، وارتفعت الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 8.5% في الربع الرابع من 2023 مقارنة بـنفس الفترة من العام الماضي. مدفوعةً بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات خلال عام 2023 بنسبة 11.7% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 461.4 مليون رحلة، متخطياً الذروة المسجلة في عام 2019 قبل الجائحة بـ 434.7 مليون رحلة، وسجل الربع الرابع من 2023 وحده 123.2 مليون رحلة مولدة للإيرادات، بزيادة قدرها 11.1% على أساس سنوي، وهو أعلى أيضاً من الرقم القياسي المسجل في الربع الثاني من نفس العام بواقع 113.8 مليون رحلة مولدة للإيرادات.

وفي الربع الرابع من عام 2023، سجلت بوابة جسر آل مكتوم زيادة في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 53.6% - باستثناء رحلات سيارات الأجرة المدفوعة – مقارنة بذات الربع من العام السابق بسبب الإغلاق المؤقت للجسر العائم وتحويل جزء من حركة المرور إلى جسر آل مكتوم. وبالمثل شهد جسر القرهود زيادة في الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 12.2% - باستثناء رحلات سيارات الأجرة - مقارنة بنفس الربع من العام السابق. وباستثناء جسري آل مكتوم والقرهود، ارتفع عدد رحلات «سالك» المولدة للإيرادات بنسبة 7.9% مقارنة بنفس الربع من العام السابق وبنسبة 9.3% بشكل سنوي مقارنة بعام 2022. وتجاوز النمو القوي في الربع الرابع نسبة 10% في العديد من بوابات التعرفة المرورية بما فيها جبل علي (أكثر من 16%) ونفق المطار (أكثر من 13%)، بينما شهدت البوابات الأخرى نمواً في نطاق الأرقام الفردية العالية بما فيها الممزر شمال (أكثر من 9%)، والبرشاء (أكثر من 7%)، والصفا (أكثر من 7%).

وارتفع عدد المركبات المسجلة بنسبة حوالي 9% لتصل إلى نحو 4 ملايين مركبة ونمو حسابات العملاء النشطة يفوق 15٪ في عام 2023

وارتفع عدد المركبات المسجلة لدى «سالك» في عام 2023 بنسبة 8.3% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس نجاح حكومة إمارة دبي المستمرة لتنمية اقتصادها والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة سياحية وتجارية رئيسية. علاوة على ذلك، ارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 16.0% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 2.4 مليون حساب بنهاية 2023. هذا وقد وصلت عمليات تفعيل بطاقات ««سالك»» إلى نحو 253 ألف بطاقة في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة بلغت 18.1% مقارنةً بالعام الماضي.

إيرادات

وأدى الأداء القوي المستمر إلى زيادة إيرادات «سالك» في عام 2023 بنسبة 11.4% سنوياً لتصل إلى 2.109 مليون درهم

. رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: واصلت الإيرادات ارتفاعها خلال عام 2023 وخلال الربع الرابع منه مدعومةً بالنمو المستمر في الحركة السياحية ونشاط حركة التنقل بدبي. ونتيجة لذلك، ارتفعت إيرادات رسوم نظام التعرفة المرورية بنسبة 11.7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.845 مليون درهم في عام 2023. كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام النظام خلال الربع الرابع من 2023 بنسبة 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتسجل 493 مليون درهم.

. المخالفات: حققت الشركة أداءً قوياً خلال الربع وخلال العام، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.5% مقارنة بالعام السابق ووصلت إلى 217 مليون درهم. وشهدت الإيرادات من المخالفات خلال الربع الرابع من 2023 زيادة بنسبة حوالي 12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 54 مليون درهم. وارتفع العدد الصافي للمخالفات في عام 2023 (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة) بنسبة 9.2% مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت إلى 2.6 مليون مخالفة. وبلغت نسبة العدد الصافي للمخالفات من صافي عدد الرحلات خلال الربع الرابع من 2023 نسبة 0.4% بارتفاع طفيف عن الربع السابق. وساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 9.6% من إجمالي الإيرادات.

. إيرادات تفعيل بطاقات ««سالك»»: حققت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات «سالك» نمواً قويا بالمقارنة مع العام السابق، حيث ارتفعت بنسبة 18.7% بشكل سنوي مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 38 ملايين درهم وارتفعت خلال الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 65% مقارنة بذات الربع من العام السابق لتبلغ 14 مليون درهم. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات «سالك» بنسبة 1.8% من إجمالي الإيرادات.

ربحية

وحافظت «سالك» على معدلات الربحية في الربع الرابع وارتفع صافي الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.0% مقارنة بنفس الربع من العام السابق

حققت «سالك» أرباحاً قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 366 مليون درهم خلال الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 5.0% مقارنة مع 349 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق. ووصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 65.0% خلال الربع الرابع.

وفي عام 2023، وصلت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى1.390 مليون درهم بهامش ربح قدره 65.9% مما يتفق مع الشركة المالية للعام المالي 2023 في نطاق 66%-67%. وانخفضت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل طفيف مقارنة بـ 1.440 مليون درهم المحققة في عام 2022.

وبلغ صافي الربح 1.098 مليون درهم خلال عام 2023 بانخفاض قدره 17.2% مقارنة بالعام السابق، وللجدير بالذكر أن أرقام المقارنة للأرباح لقد لا تعكس مقارنة دقيقة لربحية ««سالك»» بين عام 2022 وعام 2023، بسبب التغييرات في هيكلها التشغيلي وعناصر التكاليف الجديدة. منذ شهر يوليو 2022، تعمل شركة «سالك» ككيان قانوني منفصل عن هيئة الطرق والمواصلات من خلال اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً. وقد أدى ذلك إلى نشوء تكاليف جديدة، مثل رسوم الامتياز، والإيجار، والإطفاء، وتكاليف اتفاقية الخدمة الانتقالية، بالإضافة إلى تكاليف التمويل، والتي لم تكن موجودة قبل يوليو 2022.

وسجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره 192- مليون درهم في 31 ديسمبر 2023، بزيادة عن مستوى 164 -مليون درهم المسجل بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وشكل رصيد رأس المال العامل نسبة مستقرة إلى حد كبير من الإيرادات (تقريباً نحو 9.0%).

وفي نهاية عام2023، بلغ صافي الدين 3.7 مليارات درهم بالمقارنة مع 3.8 مليارات درهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام و3.18 مليارات درهم في عام 2022. لتبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.7 ضعف وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

تدفق نقدي حر قوي بقيمة 1.450 مليون درهم مع بلوغ هامش التدفق النقدي الحر 68.7%

في عام 2023، حققت «سالك» تدفقات نقدية حرة بقيمة 1.450 مليون درهم و409 ملايين درهم في الربع الرابع من 2023. وتكبدت «سالك» نفقات رأسمالية مرتبطة بتجهيز المكتب الجديد وتكنولوجيا المعلومات بلغت 4.6 ملايين درهم خلال عام 2023. في حين ارتفع هامش التدفق النقدي الحر خلال الربع الرابع ليصل إلى 72.6% من 70.5% في الربع السابق من عام 2023.

استراتيجية

وبدأت «سالك» رحلتها كشركة مدرجة بالبورصة في سبتمبر 2022 باعتبارها المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي. ومنذ ذلك الحين، استندت الشركة في عملها على ركيزتين استراتيجيتين رئيسيتين: (١) التفوق في مجال تحصيل الرسوم و (٢) تعزيز دورها كراعية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة (ESG). كما أعلنت «سالك» اليوم عن انطلاقها في رحلة تطورية نحو تحقيق الريادة العالمية في توفير حلول النقل المستدامة والذكية.

وخلال الخمس سنوات القادمة، ستواصل «سالك» تعزيز خبرتها في مجال تحصيل الرسوم إلى جانب تبني أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية، بالإضافة إلى التركيز على ركيزتين إضافيتين لتعزيز نموها ومرونتها من خلال تنويع أعمالها. وهما: ١) تحقيق نمو مستدام و٢) إرساء نفسها كشركة مجهزة لمتطلبات المستقبل. وستشمل الاستراتيجية المحدثة لمواصلة العمل على اكتشاف أنشطة جديدة مدرة للإيرادات تدعم إيرادات «سالك» الرئيسية في مجال تحصيل رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، بما في ذلك توفير تجربة مواقف سيارات سلسة، كما تم الإعلان عنه من خلال الاتفاق الأخير مع دبي مول. بالإضافة إلى ذلك، تركز «سالك» أيضاً على بناء محفظة متكاملة من خدمات التنقل المركزة حول المركبات، بما في ذلك تحسين المعروض من الخدمات التي يمكن سداد قيمتها مباشرةً عبر حسابات «سالك».



كما ستعمل الشركة على تعزيز نموها المستدام بالاعتماد على مصادر الإيرادات الأخرى، بما في ذلك المساحات الإعلانية والاستفادة المحتملة من تسويق البيانات مع الشركات التي تخدم مجال النقل. وتخطط «سالك» أيضاً لتأسيس نفسها كشركة مستعدة للمستقبل من خلال ضمان وجود نظام فعّال لإدارة الخزانة والتمويل، بينما تعمل على تطوير القدرات الداخلية لدعم نموذج أعمالها المتطور وتعزيز مرونتها وتميزها التشغيلي. وسيتم دعم ذلك ببناء هوية «سالك» كعلامة تجارية لأعلى معايير أخلاقيات الأعمال.

وتواصل «سالك» التزامها بممارسات الأعمال المستدامة وتسعى إلى أن تكون من رواد المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتواصل الشركة التركيز على استثماراتها في الموارد البشرية مواظبةً على التزامها بتعزيز التنوع والشمول. وزادت «سالك» عدد موظفيها بدوام كامل من 30 موظفاً في نهاية عام 2022 إلى 40 نهاية عام 2023، كما سجلت في عدد الجنسيات الممثلة ضمن قوتها العاملة من 7 في ديسمبر 2022 إلى 12 جنسية في ديسمبر 2023. كما حققت الشركة تقدماً كبيراً في معدلات التوطين، حيث بلغت مستوى يقارب 38٪ بنهاية عام 2023 مقابل 35٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

تطلعات

وتتوقع ««سالك»» أن يتراوح النمو الطبيعي لعدد الرحلات المولدة للإيرادات بين %4.0 – 6.0% في عام 2024،استمراراً للنمو القوي الذي شهدته 2023، وأن يتراوح هامش الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 65%% -66%. وتتماشى تطلعات الأعمال لعام 2024 مع استراتيجية «سالك» المحدثة وطموحاتها لنمو إيراداتها على المدى الطويل، والتي سيتم دعمها بالمبادرات الاستراتيجية ومصادر الإيرادات الجديدة.





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