صندوق تحوط عالمي يدير أصولاً بمليار دولار يفتتح مقراً في دبي

أعلن صندوق التحوط «إيميرج فاندس إنفستمنتس» Emerge Funds Investments، الذي يدير أصولاً بقيمة مليار دولار، عن افتتاح مكتب في دبي، بعد حصوله على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، لينضم بذلك إلى العديد من صناديق التحوط العالمية التي افتتحت مقرات لها في الإمارة مثل: بالاسني اسيت مانجمنت، واكسيدوس كابيتال مانجمنت، وذلك بهدف التوسع في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة انطلاقا من دبي.

ويعد صندوق التحوط «إيميرج فاندس إنفستمنتس» أحدث مؤسسة استثمارية تقيم تواجد لها في الامارة التي باتت تستقطب أعداداً متزايدة من المؤسسات المالية والاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.

وقال آيفان سكيرمان، الرئيس التنفيذي للشركة: «يسعدنا الحصول على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع، وتعكس هذه الخطوة رؤيتنا الطموحة لتوفير مجموعة متنوعة من خدمات تداول العقود المستقبلية والأسهم وغيرها من الأدوات المالية. لقد شهدت دبي تقدماً ملحوظاً على مختلف الصعد خلال فترة وجيزة نسبياً. ويمثل افتتاح مكتبنا في دبي الخطوة الأولى لنا في منطقة الشرق الأوسط، مما يتيح لنا مضاعفة حجم أصولنا انطلاقاً من دبي».

وأضاف: «تلقينا اتصالات عديدة من مكاتب عائلية متنوعة ومستثمرين ومؤسسات في دبي تدعونا لافتتاح مكتب لنا في الإمارة وقد ذُهلنا بالفعل بحجم التطور الذي تشهده المدينة، خاصة وأن دبي تمنحنا إمكانية الوصول إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم».

بدورها، قالت بهافيا جيهلوت، المدير التنفيذي لصندوق «إيميرج فاندس إنفيستمنت» في منطقة الشرق الأوسط والهند: «لقد نجحت دبي في تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة لصناديق التحوط، حيث توفر المدينة بيئة تشريعية مواتية لنمو وازدهار هذه الصناديق، مما يعكس قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية بوتيرة متسارعة».

وتابعت: «إن قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) برفع دولة الإمارات من (القائمة الرمادية) للدول والأقاليم التي تتطلب مزيداً من التدقيق، يعتبر تغيراً إيجابياً مذهلاً بالنسبة لدبي. لقد بذلت حكومة الإمارات جهوداً حثيثة جعلتها تتبوأ مكانة رائدة عالمياً، سواء على صعيد الخدمات المالية أو البنية التحتية وغيرها من القطاعات الأخرى، وقد أصبحت دبي مثالاً يحتذى به في الازدهار والابتكار. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز سهولة مزاولة الأعمال لكافة اللاعبين في قطاع الخدمات المالية بالدولة، بما في ذلك صناديق التحوط وإدارة الثروات وإدارة الصناديق الخارجية، مما يتيح لنا المجال أيضاً لابتكار استراتيجيات وتقنيات جديدة والخروج بأفكار وحلول أفضل».

جدير بالذكر أن صندوق التحوط «إيميرج فاندس إنفيستمنت» تأسس في العام 2007، ويقع مقره الرئيس في الأرجنتين.

وإلى جانب دبي مؤخراً، يوجد لدى الصندوق فروع أيضاً في كل من الأرجنتين وأستراليا وبوليفيا والبرازيل وتشيلي. ويستثمر الصندوق في الأسهم والسندات وأدوات الدين والسلع (بما في ذلك الزراعية والمعادن والطاقة)، والعملات. وتضم قاعدته أكثر من 50 عميل مؤسسي وما يزيد على 20 ألف مستثمر.

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