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«نخيل» ضمن قائمة أفضل أماكن العمل الكبيرة في الإمارات

3/4/2024 5:50:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انضمت «نخيل»، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى قائمة أفضل 35 مكان عمل في دولة الإمارات للعام 2024 ضمن فئة «المؤسسات الكبيرة»، وذلك بحسب تصنيف مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية «غريت بليس تو وورك» Great Place to Work الشرق الأوسط. ويأتي وصول «نخيل» إلى قائمة أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات في أعقاب حصولها وللعام الثاني توالياً، على اعتماد «أفضل بيئة عمل» في شهر أكتوبر 2023.

وينسجم وصول شركة «نخيل» إلى قائمة أفضل 35 مكان عمل في دولة الإمارات ضمن فئة «المؤسسات الكبيرة»، مع رؤية الهوية المؤسسية الخاصة بها والمتمثّلة في خلق بيئة مفعمة بالسعادة والازدهار، وتعزيز الرفاهية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار والموظفين على حدٍ سواء.

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