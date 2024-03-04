التضخم في تركيا يقفز إلى 67% في فبراير ويواصل الضغط على المركزي

أظهرت بيانات رسمية الاثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا بأكثر من المتوقع إلى 67.07 بالمئة في فبراير مما يواصل الضغط باتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية، وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم.

وقبيل صدور البيانات، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك لقناة بلومبرج إتش.تي المحلية إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهراً التالية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو، لكنه أوقف دورة التشديد قائلاً إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45 بالمئة يكفي لكبح جماح التضخم.

ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 4.53 بالمئة على أساس شهري، منخفضاً من 6.70 بالمئة في يناير.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع التضخم السنوي إلى 65.7 بالمئة في فبراير وأن يسجل الشهري 3.7 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 42.7 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.

وفي يناير، بلغ معدل التضخم السنوي 64.86 بالمئة.

وقادت قطاعات المطاعم والفنادق ارتفاع الأسعار بعدما قفزت 94.5 بالمئة، يليها ارتفاع تكاليف التعليم بزيادة 91.8 بالمئة. وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ذات الوزن الثقيل في سلة السلع التي يقيسها التضخم 71.1 بالمئة.

وقال اقتصاديون إن التضخم في فبراير كان مدفوعاً أيضاً بالتأثير المستمر لرفع الحد الأدنى للأجور هذا العام على قطاع الخدمات.

وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على التضخم المستهدف بنهاية العام عند 36 بالمئة وتعهد بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول لخفض التضخم إلى المسار المأمول.

وفقدت العملة التركية نحو 37 بالمئة من قيمتها العام الماضي وستة بالمئة منذ بداية العام.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 3.74 بالمئة على أساس شهري في فبراير ، و47.29 بالمئة على أساس سنوي.

وبمعدل شهري، وصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الذي يغذيه التراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليرة التركية، إلى 4.5 %.

وشمل ارتفاع الأسعار خصوصاً المنتجات الغذائية (+71.1%)، والنقل (+78%)، والصحة (+81.25%)، والتعليم (+91.8%)، وكذلك الفنادق والمطاعم (+94.8%)، وفقاً لتقرير معهد الإحصاء التركي.

إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية رغم أنها مرتفعة، ويفيدون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ 122% على أساس سنوي.

وعلى الرغم من الزيادات المنتظمة في الرواتب ومعاشات التقاعد، إلا أن التضخم يظل موضوعاً ساخناً في تركيا قبل أسبوع من بداية شهر رمضان الذي غالباً ما يترافق بزيادة في إنفاق العائلات.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن سياسات «مكافحة التضخم ستبدأ نتائجها في الظهور فعلياً في نهاية العام».

وبعد فوزه بولاية جديدة في مايو عقب انتخابات رئاسية، أوكل رجب طيب إردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة إلى خبراء قاموا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45% في محاولة للحد من التضخم.

وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45 % في نهاية فبراير، ما يمثل نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز