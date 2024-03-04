ارتفاع خسائر سوهو دوت كوم الصينية لخدمات الإنترنت

أعلنت شركة خدمات الإنترنت الصينية سوهو دوت كوم الاثنين تسجيل خسائر صافية بقيمة 12.62 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل خسائر بقيمة 7.09 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت خسائر المساهمين 0.37 دولار لكل سهم في شهادات الإيداع الأمريكية مقابل 0.21 دولار خلال الربع الأخير من 2022.

كما بلغ صافي خسائر الشركة القابلة للتوزيع بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 11 مليون دولار بما يعادل 0.32 دولار لكل سهم من شهادات الإيداع الأمريكية خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل خسائر بقيمة مليوني دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة ربع السنوية إلى 141.36 مليون دولار بتراجع نسبته 12% سنوياً.

وتراجعت إيرادات قطاع ألعاب الإنترنت لدى الشركة بنسبة 5% سنوياً إلى 115 مليون دولار، في حين تراجعت إيرادات الإعلانات بنسبة 18%.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة خسائر صافية قابلة للتوزيع خلال الربع الأول من العام الحالي بين 26 و36 مليون دولار، وخسائر قابلة للتوزيع بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب تتراوح بين 23 و33 مليون دولار.

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