بكين تتطلع إلى إنشاء 100 مصنع ذكي وورشة عمل رقمية أخرى

تخطط مدينة بكين لإضافة 100 مصنع ذكي وورشة عمل رقمية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الاثنين، عن حكومة المدينة.

وتم الكشف عن الهدف في خطة عمل للرقمنة بقطاع الصناعات التحويلية في المدينة خلال الفترة بين عامي 2024 و2026، صادرة عن مديرية الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات لبلدية بكين.

ووفقاً للخطة، ستدفع العاصمة الصينية أيضاً جميع شركاتها الكبرى في قطاع الصناعات التحويلية لاجتياز مستوى الرقمنة.

وصار التصنيع الذكي بطاقة اتصال جديدة لبكين. وفي الشهر الماضي، قامت شركة «شياومي» الصينية لصناعة الهواتف الذكية، بتشغيل مصنع جديد في بكين مجهز بأحدث تقنيات التصنيع الذكية القادرة على إنتاج نحو 10 ملايين هاتف سنوياً.

كما قامت المدينة ببناء 103 مصانع ذكية وورش عمل رقمية منذ عام 2021، وفقاً للمديرية.

وصارت الصين أكبر سوق لتطبيقات التصنيع الذكي في العالم، حيث إنها تضم أكثر من 10 آلاف ورشة عمل رقمية ومصنع ذكي، وفقاً لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز