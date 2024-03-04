نيكاي الياباني يتجاوز 40 ألف نقطة لأول مرة بدعم ارتفاع معنويات المستثمرين

تجاوز المؤشر نيكاي الياباني 40 ألف نقطة لأول مرة ليغلق الاثنين عند أعلى مستوى على الإطلاق إذ يواصل إصلاح حوكمة الشركات والتقييمات القوية اجتذاب اهتمام مستثمرين من حول العالم على المدى الطويل.

ومع قفزة أسهم قطاع التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، ارتفع نيكاي 0.5 بالمئة إلى 40109.23 نقطة عند الإغلاق.

وبعد تحقيق مكاسب على مدى خمسة أسابيع متتالية، حطم نيكاي الذروة الأحدث التي سجلها يوم الجمعة عند 39990.23 نقطة وصعد إلى 40314.64 نقطة قبل أن يتراجع الزخم في جلسة ما بعد الظهيرة.

ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز ونُشر في 22 فبراير، يقدر بعض المحللين أن الأسهم اليابانية قد ترتفع أكثر هذا العام على خلفية التغيرات طويلة المدى في سلوك الشركات.

وبينما ساعد الاهتمام الخارجي في صعود نيكاي سريعاً، يرى البعض أن الارتفاع المستمر هو نقطة تحول تدريجية بالنسبة للمستثمرين الأفراد المحليين الذين عزفوا إلى حد كبير عن الأسهم اليابانية.

وتلقت أسهم قطاع التكنولوجيا الياباني دفعة الاثنين من الارتفاع المستمر في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والذي أدى إلى صعود مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إلى مستويات قياسية يوم الجمعة.

وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، والتي تعتبر شركة إنفيديا الأمريكية للذكاء الاصطناعي من عملائها، بنسبة 3.7 بالمئة. وربح سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 2.4 بالمئة.

وساهم سهما الشركتين بارتفاع نيكاي 160 نقطة من إجمالي 198 نقطة زادها اليوم.

وسجل سهم شركة رينيساس إلكترونيكس لتصنيع أشباه الموصلات اليابانية أفضل أداء اليوم الاثنين بارتفاع 4.9 بالمئة.

وزاد سهم شركة جي.إس.آر الكبرى لتصنيع مقاومات الضوء المستخدمة في صناعة الرقائق 4.8 بالمئة بعدما أفاد تقرير إعلامي بأن صندوق الاستثمار الياباني المدعوم من الدولة يعتزم إطلاق عرض هذا الشهر لشراء الأسهم.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 2706.28 نقاط عند الإغلاق.

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