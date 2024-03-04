الأسهم الأوروبية مستقرة.. وسهم «دليفري هيرو» يقفز 5.3 %

(MENAFN
- Al-Bayan)
استهلت الأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع على استقرار مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع، في حين عوض ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا جزئيا خسائر المؤشرات الفرعية الأخرى.
ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيراً يذكر خلال التداولات المبكرة بعدما أغلق عند مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة.
واقتفى المؤشر الفرعي للتكنولوجيا أثر أسهم شركات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم وارتفع بنحو واحد بالمئة، في حين سجلت أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية الانخفاض الأكبر بتراجعها 0.7 بالمئة.
وزاد سهم دليفري هيرو 5.3 بالمئة بعدما أعلنت شركة توصيل الطعام عبر الإنترنت عن صفقة تمويل وتحركات أخرى بشأن ديونها.
وألغى المساهمون المؤسسون لشركة سوفت وير وان اتفاقهم مع شركة باين كابيتال الأمريكية للاستثمار لشراء الشركة مما أدى إلى انخفاض سهم شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات السويسرية 1.9 بالمئة.
ويجتمع البنك المركزي الأوروبي الخميس، ومن المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند أربعة بالمئة لكنه سيخفض على الأرجح توقعاته للتضخم مما يشير إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.
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