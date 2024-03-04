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الأسهم الأوروبية مستقرة.. وسهم «دليفري هيرو» يقفز 5.3 %

3/4/2024 5:50:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهلت الأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع على استقرار مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع، في حين عوض ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا جزئيا خسائر المؤشرات الفرعية الأخرى.

ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيراً يذكر خلال التداولات المبكرة بعدما أغلق عند مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة.

واقتفى المؤشر الفرعي للتكنولوجيا أثر أسهم شركات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم وارتفع بنحو واحد بالمئة، في حين سجلت أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية الانخفاض الأكبر بتراجعها 0.7 بالمئة.

وزاد سهم دليفري هيرو 5.3 بالمئة بعدما أعلنت شركة توصيل الطعام عبر الإنترنت عن صفقة تمويل وتحركات أخرى بشأن ديونها.

وألغى المساهمون المؤسسون لشركة سوفت وير وان اتفاقهم مع شركة باين كابيتال الأمريكية للاستثمار لشراء الشركة مما أدى إلى انخفاض سهم شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات السويسرية 1.9 بالمئة.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي الخميس، ومن المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند أربعة بالمئة لكنه سيخفض على الأرجح توقعاته للتضخم مما يشير إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

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