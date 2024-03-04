«إيرباص»: 28 مليار دولار سوق خدمات الطيران في المنطقة بحلول 2042

توقعت شركة إيرباص في تقريرها الأخير «توقعات الأسواق العالمية» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042، لترتفع قيمة السوق من 12 مليار دولار حالياً إلى 28 مليار دولار بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 4.4%. كما سيتجاوز التوسع الإقليمي للسوق متوسط النمو العالمي البالغ 3.6%.

وتضم منطقة الشرق الأوسط خمساً من أكبر مدن الطيران في العالم، بما في ذلك دبي وأبوظبي، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مسافر لمسافات طويلة يومياً. كما وتتوقع شركة إيرباص تسليم 3.120 طائرة تجارية وشحن جديدة على مدار الأعوام العشرين القادمة.

ونظراً لتنامي حركة الملاحة الجوية بشكلٍ سنوي والتوقعات بأن تزداد بنسبة 4.6% في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تنامي الحاجة إلى طائرات أكثر اتصالاً ورقمنة، سينعكس نمو مستويات الطلب على الخدمات في مجالات تشمل صيانة الأسطول والتدريب والتشغيل، بالإضافة إلى التحسينات والتجديدات.

وتواصل إيرباص تركيزها على سوق الصيانة بشكلٍ رئيسي، والتي تتوقع نموها من 10 مليارات دولار إلى 23 مليار دولار. كما أنه من المتوقع أن يسجل سوق التحسينات والتجديدات أعلى متوسط نمو سنوي يبلغ 5.5% عبر مختلف الأقسام خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2042، ليرتفع من 1.3 مليار دولار إلى 3.6 مليارات دولار. ويعود ذلك النمو بشكلٍ أساسي على عمليات التحسين ضمن المقصورات والأنظمة، والتي ستشهد مستويات طلب عالية حتى عام 2030 بوصفها جزءاً رئيسياً من عمليات تجديد الأسطول.

كما من المتوقع أن تتضاعف قيمة سوق التدريب والتشغيل لتصل إلى 1.6 مليار دولار بحلول عام 2042. وإدراكاً للتقدم الكبير الذي يشهده القطاع وقوة الاقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي) في منطقة الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.3% سنوياً، تتوجه حكومات دول المنطقة إلى الاستثمار في توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز فرص العمل والتعليم والتدريب.

ونتيجةً لذلك، تتوقع إيرباص أن ينضم 208 آلاف موظف من أصحاب الكفاءات العالية إلى القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط خلال العشرين عاماً المقبلة، بما في ذلك 56 ألف طيار جديد و52 ألف فني جديد و100 ألف من أفراد طاقم المقصورة.

وتسهم حلول الصيانة والهندسة التي تقدمها شركة إيرباص في منطقة الشرق الأوسط بترسيخ مكانتها الرائدة على صعيد المنطقة، حيث تتمتع بأعلى معايير الموثوقية لدى عملائها نظراً لخبراتها الواسعة في مجال تصنيع المعدات الأصلية وكفاءتها في تحسين جاهزية الطائرات من خلال مختلف برامج خدمات الصيانة الشاملة.

ويسلط مجموعة من الرؤساء التنفيذيين من شركة إيرباص الضوء على عدد من التوجهات الرئيسية في القطاع والفرص الجديدة التي يوفرها، وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2024 الذي يقام غداً وبعد غد في مركز دبي التجاري العالمي. وتشهد الفعالية مشاركة جريجوار ديماسورس، رئيس قسم حلول التسويق والاستدامة في شركة إيرباص بالجلسة تحت عنوان: «الصيانة والإصلاح والتجديد: التقدم المحقق في مجال الاستدامة» بعد غد الساعة 1:50 ظهراً.

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