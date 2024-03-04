مكتوم بن محمد يطلع على التقرير السنوي لإنجازات اللجنة العليا للتشريعات في دبي 2023

اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لإنجازات اللجنة العليا للتشريعات في دبي عن عام 2023، حيث تم إنجاز 386 تشريعاً محلياً وساهمت اللجنة في إبرام الدولة 35 معاهدةً واتفاقية، بالإضافة إلى المساهمة في إنجاز 114 تشريع اتحادي.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "اطلعت على التقرير السنوي لإنجازات اللجنة العليا للتشريعات في دبي عن عام 2023، حيث تم إنجاز 386 تشريعاً محلياً وساهمت اللجنة في إبرام الدولة 35 معاهدةً واتفاقية، بالإضافة إلى المساهمة في إنجاز 114 تشريع اتحادي، وشهد عام 2023 تحقيق النسبة المستهدفة للامتثال التشريعي للجهات الحكومية وإنجاز مشروع تطوير المنصة الرقمية لتشريعات دبي التي سترتقي بالعمل التشريعي في دبي إلى أفضل الممارسات العالمية".

وأضاف سموه "ووجهتُ اللجنة باستكمال مشروع إطار متكامل لقياس الأثر التشريعي وإطلاق دبلوم الصياغة التشريعية بهدف تحقيق الريادة في العمل التشريعي بالإمارة".

واختتم سموه "نسعى في دبي لتوفير أطر تشريعية مرنة ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل بهدف دعم مسيرة دبي التنموية، لتكون دبي الوجهة الأفضل في العالم للاقتصاد والأعمال وجودة الحياة".





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