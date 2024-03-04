الإمارات.. تخفيض عمل موظفي القطاع الخاص خلال رمضان ساعتين يومياً

الإمارات.. تخفيض عمل موظفي القطاع الخاص خلال رمضان ساعتين يومياً
التاريخ
3/4/2024 5:50:48 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تخفيض ساعات العمل العادية للموظفين في القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين يومياً، ويجوز لشركات القطاع الخاص وبما بتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بعد وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومية المحددة خلال أيام شهر رمضان.
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