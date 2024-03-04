الإمارات.. تخفيض عمل موظفي القطاع الخاص خلال رمضان ساعتين يومياً

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تخفيض ساعات العمل العادية للموظفين في القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين يومياً، ويجوز لشركات القطاع الخاص وبما بتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بعد وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومية المحددة خلال أيام شهر رمضان.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز