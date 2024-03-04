السفير الغنيم زيارة صاحب السمو إلى الإمارات منعطف تاريخي بمسيرة العلاقات الأخوية

MENAFN - Al-Anbaa) أكد سفير الكويت لدى الإمارات جمال الغنيم، أن زيارة دولة التي يقوم بها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، إلى الإمارات غدا الثلاثاء، تشكل منعطفا تاريخيا وصفحة إضافية مضيئة في مسيرة التعاون والتكامل الكويتي - الإماراتي والعلاقات الأخوية ومنطلقا مهما لمزيد من التكامل الخليجي وتقوية مسيرته وأركانه.

وقال السفير الغنيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، إن الزيارة الأولى لسمو أمير البلاد عاه الله منذ توليه مقاليد الحكم إلى الإمارات الشقيقة تكلل جولة سموه المباركة ولقاءاته مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي وتكمل حلقات العقد الخليجي الأخوي وهي تعبر بجلاء عن وحدة المصير تحت شعار (خليجنا واحد).

وأشار إلى ما تلمسه من مستوى الترحيب الرسمي والشعبي الإماراتي بهذه الزيارة مما يعكس المكانة الكبيرة لدولة الكويت قيادة وشعبا في قلب دولة الإمارات وشعبها الشقيق.

وأوضح أن العلاقات الكويتية - الإماراتية غنية عن التعريف وهي ثمرة تراث وتاريخ مشترك ورؤية استشرافية عميقة واهتمام متواصل لبلدين تربطهما أواصر الأخوة والوشائج التاريخية والجغرافية والعلاقات الراسخة علاوة على ما يجمعهما في البيت الخليجي أي مجلس التعاون الخليجي من تعاون ومصير مشترك وتواصل اقتصادي واجتماعي وثقافي متين.

ولفت إلى مسيرة الشراكات السياسية والثقافية والتعليمية والأنشطة المعرفية والفكرية والإبداعية في الفنون والآداب والمؤسسات الحاضنة لذلك في الكويت والإمارات والقائمة على قيم مشتركة وأصالة ممتدة من جيل إلى آخر.

وذكر أن قيادتي البلدين الشقيقين تدركان أهمية الحفاظ على تلك المسيرة وصون أصالتها والمضي قدما بتطلعاتهما وحفظ المكتسبات التاريخية فيها مع الدفع في الوقت نفسه بمسار التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أوسع نظرا لما يتمتع به البلدان من إمكانات وقدرات اقتصادية خصوصا مع وجود رغبة مشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وشدد السفير الغنيم أيضا على أهمية الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو ولقائه رئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد في دعم مداميك ولبنات البيت الخليجي ليمضي بذلك على طريق أسلافه الأمراء الراحلين طيب الله ثراهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك في كل المجالات.

واستذكر في هذا الشأن الدور الاستشرافي والتاريخي لدولة الكويت والإمارات إذ انبثقت فكرة تأسيس مجلس التعاون الخليجي من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه والتي لاقت قبولا واسعا من مؤسس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وبعدها بقية الأشقاء الخليجيين ليتأسس المجلس في أبوظبي باجتماع عقد بتاريخ 25 مايو عام 1981 بهدف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون.

ولفت على هذا الصعيد إلى ما يوليه البلدان الشقيقان بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وأخيه الشيخ محمد بن زايد من اهتمام بالغ بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتاليا ضمن المنظومة الخليجية وإيمانهما بالمصير المشترك ووحدة الهدف وتعدد آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وأعرب عن الاعتزاز بالدور الذي قامت به الكويت تجاه الأشقاء في الإمارات منذ ما قبل إعلان الاتحاد هناك وتحديدا في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حيث وقفت الكويت إلى جانب الإمارات وأمدتها ببعثة تعليمية كويتية من خلال المدارس ضمن وقفة شاملة أخوية شملت أيضا مجال الصحة وقطاعات أخرى.

وذكر أنه في فترة نهاية الستينيات وما بعدها تم وبدعم كويتي إنشاء محطة إرسال تلفزيوني في دبي عام 1969 وهو عمل نبيل يذكره الإماراتيون باحترام وتقدير وكان للتلفزيون وقبله نهضة التعليم دور ثقافي مهم في تلك المرحلة بالنسبة للإمارات.

واستذكر السفير الغنيم أيضا الموقف النبيل والمبدئي والمحفور بذاكرة أهل الكويت للشقيقة للإمارات بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان تجاه أزمة الغزو العراقي الغاشم للكويت والمؤيد لحقها وشرعيتها والوقوف إلى جانبها لتأتي بعد ذلك زيارته التاريخية إليها لتصب في اتجاه تعزيز التعاون وفتح آفاقه في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن زيارة سمو أمير البلاد إلى الإمارات هي أيضا تعبير عن صور المحبة المتواصلة عبر الزمن ومن شأنها بلا شك تعميق العلاقات والشراكات بين البلدين الشقيقين وتعزيز روابط الأخوة والتعاون وتمتين الشراكات وتكريسها في المجالات كافة.