3 آلاف كيس حصيلة حملة التبرع الكويت بدمي 8

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، أن حصيلة حملة التبرع بالدم (الكويت بدمي 8) التي اختتمت فعالياتها بلغت حصيلتها 3000 كيس دم.

وقالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم بالوزارة ريم الرضوان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الحملة التي انطلقت في 18 فبراير الماضي ولمدة أسبوعين بمناسبة الأعياد الوطنية وشارك فيها بنك الدم المركزي ومراكز التبرع والفروع التابعة له شهدت إقبالا كبيرا من المتبرعين تعبيرا عن الحب والولاء للوطن وانطلاقا من روح العطاء.

وأوضحت الرضوان أنه تم صرف 3400 كيس دم و800 صفائح دموية و1400 كيس بلازما لتغطية حاجة المستشفيات خلال فترة الحملة وإجازة الأعياد الوطنية مما يؤكد أن الحاجة للتبرع بالدم لمساعدة جميع المرضى.

وأضافت أنه تمت إقامة 16 حملة تبرع بالدم شاركت بها المؤسسات الحكومية والجهات ذات المسؤولية المجتمعية والجاليات المقيمة بالكويت مؤكدة أن التبرع بالدم ليس واجبا إنسانيا فحسب بل هو واجب وطني ساهم في نجاح هذه الحملة وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدم.

وأعربت عن الشكر للمتبرعين وجميع الجهات المشاركة في إنجاح الحملة إيمانا منهم بأهمية التبرع بالدم وانطلاقا من دورهم الوطني والإنساني.