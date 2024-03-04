السفير الإماراتي زيارة صاحب السمو إلى الإمارات غدا محطة مهمة في العلاقات بين البلدين

MENAFN - Al-Anbaa) قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويتد. مطر النيادي، إن بلاده "تترقب غدا الثلاثاء، زيارة دولة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، إلى بلده الثاني في ختام جولة خليجية مباركة".

وأضاف النيادي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور أيام من الاحتفال بالعيد الوطني الـ63 لدولة الكويت والذكرى الـ 33 ليوم التحرير مستذكرا في هذا الشأن مشاركة رئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد زايد آل نهيان في صفوف القوات الإماراتية حينها في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت عام 1991.

وأوضح أن هذه الزيارة التي تعد الأولى لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد بعد توليه مسند الإمارة في دولة الكويت الشقيقة تمثل محطة مهمة في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وعن هذه العلاقات أفاد بأنها نموذج استثنائي للتعاون في مختلف المجالات ومن أهمها الصناعة والصحة والاستثمار والنقل والذكاء الصناعي والثقافة والتربية والتعليم والتميز والابتكار، مشيرا إلى أن الإمارات من أهم شركاء الكويت تجاريا على الصعيد العالمي في استقبال صادرات الكويت غير النفطية وهي من أهم الدول المستثمرة في الشقيقة الكويت.

وذكر أن التبادل التجاري بين البلدين عام 2023 حقق نموا بلغ

44.8 مليار درهم ما يعادل

3.733 مليار دينار كويتي (حوالي 13ر12 مليار دولار أمريكي) مما ساهم في زيادة فرص حجم التبادل التجاري.

ولفت إلى أن توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي والتهرب المالي مطلع هذا العام بين البلدين الشقيقين يعتبر عاملا مشجعا للقطاع الخاص في البلدين لزيادة الاستثمارات المتبادلة بالأسواق في البلدين توفر فرصا كبيرة وبيئة محفزة للقطاع الخاص في الاستثمار في مختلف المجالات.

واستعرض النيادي مجالات التعاون الاستثماري قائلا "إن الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع عدد من الأسواق المهمة في العالم توفر فرصة كبيرة للمستثمرين من الكويت لدخول هذه الأسواق والاستفادة من الامتيازات التي توفرها هذه الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة لرجال الأعمال والمستثمرين المسجلين في دولة الإمارات".

وذكر أن قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتسيير خطوط نقل بحرية جديدة تربط بين البلدين بطريقة أسرع ومستدامة لنقل الحاويات والبضائع المتفرقة والسيارات يشكل عاملا مساعدا لتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وفي قطاع السياحة أفاد النيادي بأن شركات الطيران في البلدين الشقيقين تساهم في دعم هذا القطاع إذ تضاعف عدد السياح من الإمارات إلى الكويت ليصل إلى أكثر من 50 ألف زائر في المقابل ارتفع عدد السياح من الكويت إلى الإمارات ليصل إلى 382 ألف زائر في العام 2023.

وفي قطاع التعليم العالي قال إن الإمارات توفر خيارات متنوعة للتعليم النوعي إذ بلغ عدد الطلبة الكويتيين المسجلين في الإمارات 140 طالبا في العام 2023 كما يقدم القطاع الصحي في الإمارت خدمات علاجية متميزة.

ووصف النيادي العلاقات بين الإمارات والكويت بأنها"قصة نجاح" مؤكدا التطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن المقرر أن يتوجه سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد،

والوفد الرسمي المرافق لسموه غدا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة دولة.