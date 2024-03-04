الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 44 وقتا خلال شباط

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة تسيير الأعمال الشيخ حاتم البكري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى المبارك 20 مرة، ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 44 وقتا خلال شهر شباط الماضي.
وأوضح البكري في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستعمرين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى قيام الاحتلال بنصب برج وكاميرات مراقبة على سور المسجد الأقصى الغربي.
وأكد أن الاحتلال يعمل على تشديد الحصار وفرض القيود على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى، والتدقيق الدائم في هوياتهم واحتجاز المصلين عند بواباته الخارجية، فضلا عن إبعاد العشرات منهم عنه لفترات متفاوتة.
وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي الشريف، قال البكري إن قوات الاحتلال تقوم بالاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل مستمر، وتتدخل في صلاحيات الأوقاف، وهذا يُعتبر تعديا خطيرا على قدسية الحرم واستفزازا لمشاعر المسلمين.
وفيما يتعلق بباقي المقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، أشار البكري إلى قيام مستعمرين بأعمال تخريبية وتكسير داخل مسجد جنبا بمسافر يطا، حيث طالت الاعتداءات مكبرات الصوت وإزالة البرج الحديدي الذي يحمل هذه المكبرات عن سطح المسجد وإتلافها، وكذلك تدنيس المسجد من الداخل وتحطيم محتوياته والعبث فيه، وسرقة جهاز الصوت.
كما بيّن البكري أن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد قرية المجاز في مسافر يطا، وعاثت فيه خرابا وحطمت محتوياته ودنسته.
وفي محافظة قلقيلية، قال البكري "إن
قوات الاحتلال اعتدت على مسجد عزون الكبير، ما تسبب بتكسير الزجاج الخارجي، وأطلقت الأعيرة النارية على الألواح الشمسية الخاصة بالمسجد، مُلحقة خسائر ودمارا في الأبواب والجدران وألواح الطاقة الشمسية.
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