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الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 44 وقتا خلال شباط

3/4/2024 5:10:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة تسيير الأعمال الشيخ حاتم البكري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى المبارك 20 مرة، ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 44 وقتا خلال شهر شباط الماضي.

وأوضح البكري في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستعمرين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى قيام الاحتلال بنصب برج وكاميرات مراقبة على سور المسجد الأقصى الغربي.

وأكد أن الاحتلال يعمل على تشديد الحصار وفرض القيود على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى، والتدقيق الدائم في هوياتهم واحتجاز المصلين عند بواباته الخارجية، فضلا عن إبعاد العشرات منهم عنه لفترات متفاوتة.

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي الشريف، قال البكري إن قوات الاحتلال تقوم بالاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل مستمر، وتتدخل في صلاحيات الأوقاف، وهذا يُعتبر تعديا خطيرا على قدسية الحرم واستفزازا لمشاعر المسلمين.

وفيما يتعلق بباقي المقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، أشار البكري إلى قيام مستعمرين بأعمال تخريبية وتكسير داخل مسجد جنبا بمسافر يطا، حيث طالت الاعتداءات مكبرات الصوت وإزالة البرج الحديدي الذي يحمل هذه المكبرات عن سطح المسجد وإتلافها، وكذلك تدنيس المسجد من الداخل وتحطيم محتوياته والعبث فيه، وسرقة جهاز الصوت.

كما بيّن البكري أن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد قرية المجاز في مسافر يطا، وعاثت فيه خرابا وحطمت محتوياته ودنسته.

وفي محافظة قلقيلية، قال البكري "إن
قوات الاحتلال اعتدت على مسجد عزون الكبير، ما تسبب بتكسير الزجاج الخارجي، وأطلقت الأعيرة النارية على الألواح الشمسية الخاصة بالمسجد، مُلحقة خسائر ودمارا في الأبواب والجدران وألواح الطاقة الشمسية.

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