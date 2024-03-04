الاحتلال يعتقل 55 مواطنا من الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة، طالت 55 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال وأشقاء وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل حيث طالت 22 مواطنا، بينهم معتقلون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وخاضوا إضرابات فردية طويلة ومتكررة تجاوزت الـ140 يوما.

وأضاف أن بقية الاعتقالات توزعت على محافظات طوباس، وبيت لحم، وقلقيلية، والقدس، ورام الله، تحديداً في مخيم الأمعري الذي شهد عملية اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني للعشرات من المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إذ ارتقى الطفل مصطفى أبو شلبك بعد إصابته برصاص الاحتلال أثناء الاقتحام.

وأوضح أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، ارتفعت إلى نحو (7400)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

يشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، التي ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثنِ الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن.