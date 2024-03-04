الاحتلال يفرض غرامات مالية على ثلاثة مواطنين شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غرامات مالية على ثلاثة مواطنين من قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد أمين سر حركة فتح في كيسان فواز الرشايدة للوكالة الرسمية، بأن ما تسمى "حماية الطبيعة الإسرائيلية"، أوقفته إلى جانب آخرين معه أثناء تواجدهم في منطقة "السفوح الشرقية" المحاذية للبحر الميت، وفرضت غرامة مالية على كل شخص بلغت (1050 شيقلا)، بحجة أنهم يتواجدون في محمية طبيعية إسرائيلية، ولا يسيرون على المسار السياحي.

وأكد الرشايدة أن الأراضي التي كانوا يسيرون عليها مملوكة لمواطنين فلسطينيين، وليست بمحمية كما يدعي الاحتلال، مضيفا أن اعتداءات الاحتلال وصلت إلى الاستيلاء على أي جمل يتواجد في المنطقة، حيث تم الاستيلاء على (22 جملا) ونقلهم إلى منطقة الجفتلك على حساب مالكيهم، وفرض غرامة على كل جمل بقيمة (4000) شيقل، إضافة إلى إطلاق الرصاص على أحد الجمال، ما أدى إلى نفوقه.

وأشار إلى أن الاحتلال هددهم بعدم تواجد أي شخص في المنطقة مرة أخرى، وكذلك الحال للجمال، وإلا فسيتعرضون لعقوبات.