الاحتلال يفرض غرامات مالية على ثلاثة مواطنين شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غرامات مالية على ثلاثة مواطنين من قرية كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد أمين سر حركة فتح في كيسان فواز الرشايدة للوكالة الرسمية، بأن ما تسمى "حماية الطبيعة الإسرائيلية"، أوقفته إلى جانب آخرين معه أثناء تواجدهم في منطقة "السفوح الشرقية" المحاذية للبحر الميت، وفرضت غرامة مالية على كل شخص بلغت (1050 شيقلا)، بحجة أنهم يتواجدون في محمية طبيعية إسرائيلية، ولا يسيرون على المسار السياحي.
وأكد الرشايدة أن الأراضي التي كانوا يسيرون عليها مملوكة لمواطنين فلسطينيين، وليست بمحمية كما يدعي الاحتلال، مضيفا أن اعتداءات الاحتلال وصلت إلى الاستيلاء على أي جمل يتواجد في المنطقة، حيث تم الاستيلاء على (22 جملا) ونقلهم إلى منطقة الجفتلك على حساب مالكيهم، وفرض غرامة على كل جمل بقيمة (4000) شيقل، إضافة إلى إطلاق الرصاص على أحد الجمال، ما أدى إلى نفوقه.
وأشار إلى أن الاحتلال هددهم بعدم تواجد أي شخص في المنطقة مرة أخرى، وكذلك الحال للجمال، وإلا فسيتعرضون لعقوبات.
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