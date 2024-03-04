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30534 شهيدًا و71920 جريحًا في العدوان على غزة

3/4/2024 5:10:02 AM
(MENAFN- Amman Net) ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30534 شهيدا و71920 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر.
وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 150 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيدا و210 إصابات خلال الأ 24 ساعة الماضية.
وأضاف التقرير أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف أربعة منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائف على منازل الفلسطينيين في حيي الصبرة والرمال الجنوبي بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين بينهم أطفال ونساء.
كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في جباليا.
وقالت الوكالة، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات، وآخر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر كم المواطنين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.
وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال غارة على منزل لعائلة رضوان في مخيم جباليا شمالا، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل الفلسطينيين في المخيم أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح.
وجنوبا، استشهد 12 فلسطينيا بينهم أطفال في استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلة ماضي شمال رفح وعائلة الغريب وسط المدينة.

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