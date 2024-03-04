30534 شهيدًا و71920 جريحًا في العدوان على غزة

(MENAFN
- Amman Net) ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30534 شهيدا و71920 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع المحاصر.
وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 150 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيدا و210 إصابات خلال الأ 24 ساعة الماضية.
وأضاف التقرير أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف أربعة منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائف على منازل الفلسطينيين في حيي الصبرة والرمال الجنوبي بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين بينهم أطفال ونساء.
كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في جباليا.
وقالت الوكالة، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات، وآخر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر كم المواطنين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.
وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال غارة على منزل لعائلة رضوان في مخيم جباليا شمالا، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل الفلسطينيين في المخيم أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح.
وجنوبا، استشهد 12 فلسطينيا بينهم أطفال في استهداف طيران الاحتلال الحربي منزلين لعائلة ماضي شمال رفح وعائلة الغريب وسط المدينة.
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