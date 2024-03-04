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تخفيض أسعار القمح والطحين لشهر آذار الحالي

3/4/2024 5:10:01 AM
(MENAFN- Amman Net) خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، بما قيمته 2.463 دينار للطن الواحد، ليصبح سعره 164.827 دينار بدلاً من 167.29 دينار.
كما خفضت سعر بيع القمح للمطاحن، بنحو 1.9 دينار للطن الواحد، ليصبح 132.673 دينار بدلاً من 134.594 دينار لجميع مطاحن المملكة، حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ينال البرماوي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الإثنين، أن القرار يشترط التزام المطاحن بتزويد المخابز بكل احتياجاتها من الطحين، حسب المخابز المعتمدة لديها أولاً، شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة، المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافاً لذلك، يعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة، عند 251.133 دينار للطن الواحد، عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.
وقال إن القرار الذي يسري مفعوله خلال شهر آذار الحالي؛ جاء استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلق بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
وأشار البرماوي إلى أن القرار تضمن تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمئة ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمئة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.

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