الدولار يترقب مؤشرات من الفيدرالي حول مسار الفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحرك الدولار الأميركي في نطاق ضيق خلال تعاملات، اليوم الاثنين، تحت ضغط من انخفاض عوائد سندات الخزانة إذ يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أكثر أهمية لاستقاء مؤشرات جديدة بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي ) أسعار الفائدة.

وارتفعت عملة بتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين وسط تدفقات كبيرة على صناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصات.

وسجل اليورو أداء قويا بعد صعوده يوم الجمعة بنسبة 0.33 % في الوقت الذي يلوح فيه في الأفق قرار بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي الخميس.