شاهد مشاجرة عنيفة في عزاء حلمي بكري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاجأت المنتجة ليلى الشبح، الحاضرين لتقديم واجب العزاء في الموسيقار الراحل حلمي بكر بهجومها على الفنانة هند عاكف بمشادة كلامية، ما إن لمحتها في العزاء.
وقالت ليلى الشبح لهند عاكف: "فين الـ 2 مليون جنيه يا هند يا عاكف، أنتي جاية تمشي في قتيل؟ أنتم عالم نصّابين، هند عاكف جاية ليه؟".
بعدها توجهت ليلى الشبح نحو أسرة أرملة حلمي بكر، لتهاجمها متهمة إياها بأنها السبب في وفاة الموسيقار الراحل، ليتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي وتضارب وشتائم بين الجانبين في العزاء.
وكشفت المنتجة ليلى الشبح كواليس وتفاصيل المشاجرة التي نشبت بينها وبين والفنانة هند عاكف، في عزاء الموسيقار حلمي بكر، الذي أقيم مساء أمس الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
روسيا اليوم
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