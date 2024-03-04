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شاهد مشاجرة عنيفة في عزاء حلمي بكري

3/4/2024 5:09:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاجأت المنتجة ليلى الشبح، الحاضرين لتقديم واجب العزاء في الموسيقار الراحل حلمي بكر بهجومها على الفنانة هند عاكف بمشادة كلامية، ما إن لمحتها في العزاء.

وقالت ليلى الشبح لهند عاكف: "فين الـ 2 مليون جنيه يا هند يا عاكف، أنتي جاية تمشي في قتيل؟ أنتم عالم نصّابين، هند عاكف جاية ليه؟".

بعدها توجهت ليلى الشبح نحو أسرة أرملة حلمي بكر، لتهاجمها متهمة إياها بأنها السبب في وفاة الموسيقار الراحل، ليتطوّر الأمر إلى اشتباك بالأيدي وتضارب وشتائم بين الجانبين في العزاء.

وكشفت المنتجة ليلى الشبح كواليس وتفاصيل المشاجرة التي نشبت بينها وبين والفنانة هند عاكف، في عزاء الموسيقار حلمي بكر، الذي أقيم مساء أمس الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

روسيا اليوم

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