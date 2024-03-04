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طهران تعلق على مقتل مستشار عسكري إيراني في سوريا

3/4/2024 5:09:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) ال وكيل الإخباري- قالت الخارجية الإيرانية إن استهداف مستشار عسكري إيراني في سوريا يوم الجمعة الماضي "دليل على المساعي الإسرائيلية لإشعال الحروب بالمنطقة".


وأضافت أن "الكيان الصهيوني يسعى إلى تعميق الأزمة وتوسيع دائرة الصراع"، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن الإجراءات الإسرائيلية "المستفزة" التي تستهدف لبنان.


وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بمقتل المستشار العسكري في الحرس الثوري بسوريا رضا زارعي في هجوم جوي إسرائيلي يوم الجمعة الماضي على مدينة بانياس الساحلية غربي البلاد.

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