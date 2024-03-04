طهران تعلق على مقتل مستشار عسكري إيراني في سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) ال وكيل الإخباري-
قالت الخارجية الإيرانية إن استهداف مستشار عسكري إيراني في سوريا يوم الجمعة الماضي "دليل على المساعي الإسرائيلية لإشعال الحروب بالمنطقة".
وأضافت أن "الكيان الصهيوني يسعى إلى تعميق الأزمة وتوسيع دائرة الصراع"، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن الإجراءات الإسرائيلية "المستفزة" التي تستهدف لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بمقتل المستشار العسكري في الحرس الثوري بسوريا رضا زارعي في هجوم جوي إسرائيلي يوم الجمعة الماضي على مدينة بانياس الساحلية غربي البلاد.
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