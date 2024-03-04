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البتكوين تتجاوز حاجز الـ 65 ألف دولار

3/4/2024 5:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجاوزت عملة البتكوين حاجز الـ 65 ألف دولار مع ارتفاع العملة المشفرة بأكثر من 3.8% خلال تعاملات اليوم الإثنين.
وتقترب العملة المشفرة من مستوياتها التاريخية عند نحو 68 ألف دولار والتي تم تسجيلها في نوفمبر 2021، وذلك ضمن سلسلة من الارتفاعات التي شغلت الأسواق خلال الفترة الماضية.


وكانت عملة البتكوين قد ارتفعت بنسبة 45% في فبراير شباط الماضي مسجلة أعلى مكاسب شهرية لها في أكثر من 3 سنوات بدعم من التدفقات النقدية القوية إلى الصناديق الفورية المتداولة في البورصة والتي تم إطلاقها في الولايات المتحدة هذا العام.

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