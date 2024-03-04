إسرائيل تشتعل غضباً من إدخال المساعدات إلى غزة وتهدد بتكرار مجزرة الطحين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم إن مشاهد القتل ستتكرر إذا لم تتغير طريقة إدخال المساعدات إلى غزة.
وقصفت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية مرات عدة شاحنات تحمل مساعدات في غزة، كما ارتكبت الخميس الماضي "مجزرة الطحين" عندما اغتالت أكثر من 115 فلسطينيا وأصابت 250 آخرين بإطلاق النار على مدنيين كانوا محتشدين للحصول على مساعدات شمالي القطاع.
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