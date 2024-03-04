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إسرائيل تشتعل غضباً من إدخال المساعدات إلى غزة وتهدد بتكرار مجزرة الطحين

3/4/2024 5:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي قولهم إن مشاهد القتل ستتكرر إذا لم تتغير طريقة إدخال المساعدات إلى غزة.


وقصفت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية مرات عدة شاحنات تحمل مساعدات في غزة، كما ارتكبت الخميس الماضي "مجزرة الطحين" عندما اغتالت أكثر من 115 فلسطينيا وأصابت 250 آخرين بإطلاق النار على مدنيين كانوا محتشدين للحصول على مساعدات شمالي القطاع.


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