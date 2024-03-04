أجواء ملائمة وإجراءات لوجستية لمواكبة تسجيل مرشحي (أمة 2024) وتغطيتها إعلاميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي (حدث مصور)
الكويت - 4 - 3 (كونا) -- وسط إجراءات لوجستية مناسبة وأجواء ملائمة بذلت وزارتا الداخلية والإعلام جهودا حثيثة لتأمين كل ما يلزم للإعلاميين ومختلف وسائل الإعلام لتغطية عملية استقبال طلبات المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) التي فتح بابها اليوم الاثنين وتستمر عشرة أيام.
وبهذا الشأن أصدرت وزارة الإعلام هوية إعلامية لجميع الإعلاميين الراغبين بالتغطية تسمح لهم بدخول المركز الإعلامي الذي يتضمن منصة يدلي من خلالها المرشحون بتصريحاتهم وبرامجهم الانتخابية. (النهاية) ع ع / ن و ف
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