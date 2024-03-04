أجواء ملائمة وإجراءات لوجستية لمواكبة تسجيل مرشحي (أمة 2024) وتغطيتها إعلاميا

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي (حدث مصور)

الكويت - 4 - 3 (كونا) -- وسط إجراءات لوجستية مناسبة وأجواء ملائمة بذلت وزارتا الداخلية والإعلام جهودا حثيثة لتأمين كل ما يلزم للإعلاميين ومختلف وسائل الإعلام لتغطية عملية استقبال طلبات المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) التي فتح بابها اليوم الاثنين وتستمر عشرة أيام.

وبهذا الشأن أصدرت وزارة الإعلام هوية إعلامية لجميع الإعلاميين الراغبين بالتغطية تسمح لهم بدخول المركز الإعلامي الذي يتضمن منصة يدلي من خلالها المرشحون بتصريحاتهم وبرامجهم الانتخابية. (النهاية) ع ع / ن و ف