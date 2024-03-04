كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن مناورات عسكرية مشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 4 - 3 (كونا) -- بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين مناورات عسكرية مشتركة كبيرة لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وسط مخاوف من أن بيونغ يانغ قد تستخدم المناورات كذريعة للاستفزازات.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن مناورات (درع الحرية) السنوية ستستمر لمدة 11 يوما وسط تصاعد التوترات بسبب استمرار بيونغ يانغ في استخدام القوة العسكرية بما في ذلك إطلاق المدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية وسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ.
وتعد هذه التدريبات هي الأولى بعد أن ألغت بيونغ يانغ في نوفمبر الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 الذي يهدف إلى تقليل التوترات على طول الحدود مما أثار مخاوف من احتمال قيام الشمال بمظاهرات عسكرية استفزازية.
وقال الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي إن التدريب الأخير يهدف إلى تحسين وضعهما الدفاعي المشترك مشيرين إلى أنه سيركز على عمليات متعددة المجالات من خلال استخدام الأصول البرية والبحرية والجوية والإلكترونية والفضائية ومواجهة العمليات النووية لكوريا الشمالية.(النهاية)
م ك / م ج ز
MENAFN04032024000071011013ID1107930290
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.