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كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن مناورات عسكرية مشتركة

3/4/2024 4:31:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 4 - 3 (كونا) -- بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين مناورات عسكرية مشتركة كبيرة لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وسط مخاوف من أن بيونغ يانغ قد تستخدم المناورات كذريعة للاستفزازات.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن مناورات (درع الحرية) السنوية ستستمر لمدة 11 يوما وسط تصاعد التوترات بسبب استمرار بيونغ يانغ في استخدام القوة العسكرية بما في ذلك إطلاق المدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية وسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ.
وتعد هذه التدريبات هي الأولى بعد أن ألغت بيونغ يانغ في نوفمبر الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 الذي يهدف إلى تقليل التوترات على طول الحدود مما أثار مخاوف من احتمال قيام الشمال بمظاهرات عسكرية استفزازية.
وقال الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي إن التدريب الأخير يهدف إلى تحسين وضعهما الدفاعي المشترك مشيرين إلى أنه سيركز على عمليات متعددة المجالات من خلال استخدام الأصول البرية والبحرية والجوية والإلكترونية والفضائية ومواجهة العمليات النووية لكوريا الشمالية.(النهاية)

م ك / م ج ز




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