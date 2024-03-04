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وزارة الإعلام: مركز إعلامي مجهز بكل الخدمات للإعلاميين لتغطية تسجيل مرشحي (أمة 2024)

3/4/2024 4:31:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 3 (كونا) -- قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي اليوم الاثنين إن الوزارة قامت بتجهيز المركز الإعلامي المصاحب لعملية تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) بالتعاون مع وزارة الداخلية وتزويده بكل الخدمات لتسهيل عمل الإعلاميين لتغطية هذا الحدث الديمقراطي بالشكل المناسب.
وأضاف السبيعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال وجوده في إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية أن المركز الإعلامي مجهز بجميع الخدمات الخاصة بعمل الإعلاميين من الهندسة الصوتية وكذلك من التلفزيون مع وجود منصة تصريحات مميزة لنقل تصريحات المرشحين.
وبين أن وزارة الإعلام فتحت باب التسجيل لوسائل الإعلام الراغبة بتغطية الانتخابات من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس الماضي.
وذكر أن الوزارة استقبلت بشأن تغطية الانتخابات أكثر 380 طلبا تقدمت بها وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة وإلكترونية وكذلك من القنوات والصحف الخاصة التي لديها ترخيص داخل دولة الكويت من مكاتب تمثيلية وتم تسليم 290 هوية إلى الآن وجار استكمال بيانات الطلبات المتبقية.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية بدأت منذ الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين استقبال طلبات المرشحين والمرشحات إلى انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) في اليوم الأول لفتح باب الترشح الذي يستمر حتى 13 مارس الجاري. (النهاية)

م د م / ن م ع / أ ب غ



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