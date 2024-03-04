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الجيش الصومالي: مقتل 35 عنصرا من الميليشيات الإرهابية بينهم أجانب في عملية عسكرية

3/4/2024 4:31:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 3 (كونا) -- أعلن الجيش الصومالي اليوم الاثنين مقتل 35 عنصرا من القيادات البارزة وعناصر الميليشيات الإرهابية بينهم أجانب في عملية عسكرية مشتركة بولاية (جوبالاند) جنوبي الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن الجيش قوله أنه تم خلال العملية العسكرية التي جرت في مناطق عدة وقرى تابعة لمحافظة (جوبا السفلى) اعتقال سبعة من عناصر الميليشيات الإرهابية.(النهاية)

ع ف ف / م ج ز




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