الجيش الصومالي: مقتل 35 عنصرا من الميليشيات الإرهابية بينهم أجانب في عملية عسكرية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 3 (كونا) -- أعلن الجيش الصومالي اليوم الاثنين مقتل 35 عنصرا من القيادات البارزة وعناصر الميليشيات الإرهابية بينهم أجانب في عملية عسكرية مشتركة بولاية (جوبالاند) جنوبي الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن الجيش قوله أنه تم خلال العملية العسكرية التي جرت في مناطق عدة وقرى تابعة لمحافظة (جوبا السفلى) اعتقال سبعة من عناصر الميليشيات الإرهابية.(النهاية)
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