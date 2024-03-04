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سمو أمير البلاد يستقبل نائب الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة زيارتها للبلاد

3/4/2024 4:31:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 3 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.
حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة. (النهاية)

ت م




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