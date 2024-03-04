سمو أمير البلاد يستقبل نائب الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة زيارتها للبلاد

سمو أمير البلاد يستقبل نائب الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة زيارتها للبلاد
التاريخ
3/4/2024 4:31:55 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 3 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.
حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة. (النهاية)
ت م
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