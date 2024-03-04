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سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل الأوبريت الوطني (قصة وطن)

3/4/2024 4:31:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 3 (كونا) -- تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أقيم صباح اليوم حفل الأوبريت الوطني (قصة وطن) وذلك على مسرح قصر بيان.
وشهد الحفل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة.
واستهل الحفل بالسلام الوطني بعدها بدأ الأوبريت الوطني (قصة وطن) حيث قامت مجموعات من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة من مدارس وزارة التربية بتقديم لوحات فنية متنوعة حول تاريخ دولة الكويت ونشأتها وترابط أهلها الذين جمعهم حب الوطن والانتماء والولاء لأرضه ولوحات جسدت اروع صور اللحمة لشعوب دول الخليج العربي وتكاتفهم سعيا نحو تحقيق امالهم وتطلعاتهم المستقبلية ولوحات حول خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والذي يشكل نبراسا في أسمى معاني حب الوطن الغالي والإخلاص له.
هذا وقد تم تقديم هدية تذكارية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بهذه المناسبة.
وغادر سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب. (النهاية) ت م

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