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لبنان.. (المقاومة) تستهدف ‏قوتين للاحتلال حاولتا التسلل إلى أراضيها

3/4/2024 4:31:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 4 - 3 (كونا) -- ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الاثنين أن عناصر من (المقاومة) في لبنان استهدفت قوتين من جنود الاحتلال الإسرائيلي حاولتا التسلل إلى داخل الاراضي اللبنانية منتصف الليلة الماضية.
ونقلت الوكالة عن (المقاومة) إعلانها في بيان استهداف عناصر تابعة لها قوة من جنود الاحتلال حاولت التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة (وادي قطمون) قبالة بلدة (رميش) اللبنانية الحدودية حيث تم الاستهداف بالأسلحة الصاروخية "وتحقيق إصابات مباشرة".
وقالت (المقاومة) في بيان آخر إن قوة أخرى للاحتلال من (لواء غولاني) حاولت التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة (خربة زرعيت) ‏مقابل بلدة (راميا) اللبنانية حيث ‎قامت عناصر (المقاومة) بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة.
وأضافت أن عناصرها استهدفت القوة بعدد من قذائف ‏المدفعية "وحققت إصابات مباشرة" كما استهدفت ثكنة (‏زرعيت) ومحيطها فجرا بأسلحة المدفعية.
ويشهد لبنان منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في أكتوبر الماضي مواجهات عسكرية متواصلة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية و(المقاومة) في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)

أ ي ب / م ج ب




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