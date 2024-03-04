لبنان.. (المقاومة) تستهدف ‏قوتين للاحتلال حاولتا التسلل إلى أراضيها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 4 - 3 (كونا) -- ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الاثنين أن عناصر من (المقاومة) في لبنان استهدفت قوتين من جنود الاحتلال الإسرائيلي حاولتا التسلل إلى داخل الاراضي اللبنانية منتصف الليلة الماضية.
ونقلت الوكالة عن (المقاومة) إعلانها في بيان استهداف عناصر تابعة لها قوة من جنود الاحتلال حاولت التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة (وادي قطمون) قبالة بلدة (رميش) اللبنانية الحدودية حيث تم الاستهداف بالأسلحة الصاروخية "وتحقيق إصابات مباشرة".
وقالت (المقاومة) في بيان آخر إن قوة أخرى للاحتلال من (لواء غولاني) حاولت التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة (خربة زرعيت) مقابل بلدة (راميا) اللبنانية حيث قامت عناصر (المقاومة) بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة.
وأضافت أن عناصرها استهدفت القوة بعدد من قذائف المدفعية "وحققت إصابات مباشرة" كما استهدفت ثكنة (زرعيت) ومحيطها فجرا بأسلحة المدفعية.
ويشهد لبنان منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في أكتوبر الماضي مواجهات عسكرية متواصلة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية و(المقاومة) في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)
أ ي ب / م ج ب
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