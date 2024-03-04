بحث التعاون بين الجامعة الأردنية فرع العقبة والسفارة الأيرلندية

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 4 آذار (بترا)-أمين المعايطة- بحث نائب رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور نزية البطوش والسفيرة الايرلندية لدى الأردن مريان بولجر والوفد المرافق سبل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عميد كلية العلوم الأساسية والبحرية الدكتور محمد الزبدة وعميد كلية الأعمال الدكتور محمد محارمة .

وأكد البطوش حرص الجامعة على توثيق علاقات التعاون الأكاديمية والعلمية والثقافية التي تربطها مع مختلف المؤسسات والمعاهد التعليمية حول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف وينعكس إيجابا على تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعة، من خلال البحوث والمشاريع العلمية المشتركة في مختلف المجالات.

بدورها ، اكدت السفيرة بولجر سعي السفارة لبناء علاقات تعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية الأردنية، وخاصة الجامعة الأردنية فرع العقبة التي تحظى بسمعة علمية متميزة، وتضم العديد من الوحدات والمراكز العلمية، والتعاون بالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية والبحثية الايرلندية في مجال اجراء المشاريع والبحوث العلمية، وتبادل الزيارات العلمية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية .

وأكدت استعداد السفارة لتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة بما يؤسس لبناء علاقات فاعلة ومتينة بين الجانبين وبما يحقق الأهداف المرجوة من هذا التعاون مع إمكانية الشراكة في مجال البحث العلمي وتبادل البيانات البحثية.

--(بترا)

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04/03/2024 12:15:14