بحث التعاون بين الجامعة الأردنية فرع العقبة والسفارة الأيرلندية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 4 آذار (بترا)-أمين المعايطة- بحث نائب رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور نزية البطوش والسفيرة الايرلندية لدى الأردن مريان بولجر والوفد المرافق سبل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عميد كلية العلوم الأساسية والبحرية الدكتور محمد الزبدة وعميد كلية الأعمال الدكتور محمد محارمة .
وأكد البطوش حرص الجامعة على توثيق علاقات التعاون الأكاديمية والعلمية والثقافية التي تربطها مع مختلف المؤسسات والمعاهد التعليمية حول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف وينعكس إيجابا على تطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعة، من خلال البحوث والمشاريع العلمية المشتركة في مختلف المجالات.
بدورها ، اكدت السفيرة بولجر سعي السفارة لبناء علاقات تعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية الأردنية، وخاصة الجامعة الأردنية فرع العقبة التي تحظى بسمعة علمية متميزة، وتضم العديد من الوحدات والمراكز العلمية، والتعاون بالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية والبحثية الايرلندية في مجال اجراء المشاريع والبحوث العلمية، وتبادل الزيارات العلمية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية .
وأكدت استعداد السفارة لتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة بما يؤسس لبناء علاقات فاعلة ومتينة بين الجانبين وبما يحقق الأهداف المرجوة من هذا التعاون مع إمكانية الشراكة في مجال البحث العلمي وتبادل البيانات البحثية.
--(بترا)
ا م /اص / س س
04/03/2024 12:15:14
MENAFN04032024000117011021ID1107930284
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