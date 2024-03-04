مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 4 آذار (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط تشديد شرطة الاحتلال من إجراءاتها القمعية والعسكرية في محيط المسجد الأقصى حيث نشرت أجهزة تنصت وتصوير استعدادا لشهر رمضان المبارك.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
04/03/2024 12:05:05
MENAFN04032024000117011021ID1107930283
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