مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 4 آذار (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط تشديد شرطة الاحتلال من إجراءاتها القمعية والعسكرية في محيط المسجد الأقصى حيث نشرت أجهزة تنصت وتصوير استعدادا لشهر رمضان المبارك.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

04/03/2024 12:05:05