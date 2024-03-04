الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 آذار (بترا) - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 124 شهيدا و210 إصابات، خلال الساعات الــ 24 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 150 على قطاع غزة، إلى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لاسيما وان قوات الاحتلال تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع الى 30534 شهيدا و71920 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
-- (بترا)
ا ش/اص/ب ط
04/03/2024 12:03:56
MENAFN04032024000117011021ID1107930282
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