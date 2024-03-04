الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 آذار (بترا) - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 124 شهيدا و210 إصابات، خلال الساعات الــ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 150 على قطاع غزة، إلى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لاسيما وان قوات الاحتلال تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع الى 30534 شهيدا و71920 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

-- (بترا)

ا ش/اص/ب ط

04/03/2024 12:03:56