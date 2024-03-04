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ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية في غزة إلى 16

3/4/2024 4:31:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا)- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج إلى 16، بعد وفاة طفل في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.
وكان مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، أعلن أمس الاحد، وفاة 15 طفلا جراء سوء التغذية والجفاف، إضافة الى وجود 6 أطفال آخرين في العناية المركزة.
ويعيش قطاع عزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة.
وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولاسيما في مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، ولاسيما في رفح التي تعد آخر ملاذ للنازحين، والتي تستضيف رغم ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا؛ أكثر من 1.3 مليون فلسطيني.
ولم تكتف قوات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تعمدت استهداف مواطنين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات، اربع مرات خلال الـ72 ساعة الماضية، ما اسفر عن استشهاد وإصابة المئات.
-- (بترا)
رص/رس/اص/ب ط
04/03/2024 11:58:43

MENAFN04032024000117011021ID1107930281

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