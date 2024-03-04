ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية في غزة إلى 16

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 آذار (بترا)- أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج إلى 16، بعد وفاة طفل في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.
وكان مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، أعلن أمس الاحد، وفاة 15 طفلا جراء سوء التغذية والجفاف، إضافة الى وجود 6 أطفال آخرين في العناية المركزة.
ويعيش قطاع عزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة.
وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولاسيما في مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، ولاسيما في رفح التي تعد آخر ملاذ للنازحين، والتي تستضيف رغم ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا؛ أكثر من 1.3 مليون فلسطيني.
ولم تكتف قوات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تعمدت استهداف مواطنين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات، اربع مرات خلال الـ72 ساعة الماضية، ما اسفر عن استشهاد وإصابة المئات.
-- (بترا)
رص/رس/اص/ب ط
04/03/2024 11:58:43
MENAFN04032024000117011021ID1107930281
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