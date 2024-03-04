2609 أطنان من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 آذار (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2609 أطنان، منها 1947طن خضار، و498 طن فواكه، و 163طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و 40 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والثوم 350 و500 قرش، والبطاطا 25 و 40 قرشا، والبندورة 7 و18 قرشا، والجزر 30 و40 قرشا، والخيار 40 و60 قرشا، والزهرة 10و20 قرشا، والليمون 30 و40 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

-- (بترا)

رح/اص/ب ط

04/03/2024 11:28:34